Λίγες ώρες ακόμη έχουν περιθώριο μισθωτοί και συνταξιούχοι με προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις λαθών αποφεύγοντας τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η ΑΑΔΕ θα πατήσει σήμερα το κουμπί της αυτόματης υποβολής των συγκεκριμένων δηλώσεων. Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Πριν από την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν τσεκάρει τους κωδικούς που αφορούν:

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις

1. Τα εισοδήματα που έχουν προσυμπληρωθεί και αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για τον φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

2. Τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

3. Τα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορεί φέτος να είναι κουρεμένα κατά 30%, αλλά όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η Εφορία θα υπολογίσει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

Ωστόσο μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα), δάνεια, γονικές παροχές και δωρεές.

Οι δόσεις

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

