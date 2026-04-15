Μπάγερν (4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης) και Αρσεναλ (0-0 με τη Σπόρτινγκ) έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του Champions League.

Μόλις στο 35ο δευτερόλεπτο, από κάκιστη πάσα του Νόιερ, ο Γκιουλέρ σούταρε με τη μία και άνοιξε το σκορ προ κενής εστίας.

Η απάντηση ήρθε πολύ γρήγορα, συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό, με κεφαλιά του Πάβλοβιτς, έπειτα από κόρνερ του Κίμιχ.

Η Ρεάλ άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 20′, όταν από πάσα του Βινίσιους ο Εμπαπέ βρέθηκε απέναντι στον Νόιερ, αλλά δέχθηκε το καίριο τάκλιν του Λάιμερ.Οι γηπεδούχοι απείλησαν με ένα χαμηλό σουτ του Κίμιχ που απέκρουσε ο Λούνιν στο 27’, ενώ στο 29’ o Γκιουλέρ ζευγάρωσε τα γκολ του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ακολούθησε ένα σουτ του Στάνισιτς που έβγαλε ο Λούνιν στο 37’, η ισοφάριση του Κέιν στο 38’, το πλασέ του Βινίσιους στο οριζόντιο δοκάρι (41’) και το 2-3 του Εμπαπέ με σουτ στο 42’, σε ένα… τρελό α’ ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ είχε τις φάσεις για να διευρύνει το προβάδισμα και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης, αλλά δεν τα κατάφερε. Το 2-3 έδειχνε πως ο αγώνας θα οδηγούταν στην παράταση, ο Λουίς Ντίας βρήκε δίχτυα με δεξί σουτ στο 89′ και ισοφάρισε, στέλνοντας την Μπάγερν στα ημιτελικά του Champions League. Το κερασάκι για την ομάδα του Κομπανί ήρθε να βάλει στο 90’+4′ ο Ολίσε, διαμορφώνοντας μέσα σε αποθέωση το τελικό 4-3.

Μοιραίος για τη «Βασίλισσα» ο Καμαβινγκά, που αποβλήθηκε ενώ η ομάδα του είχε προβάδισμα, στο 86ο λεπτό.

Στο άλλο ματς της ημέρας, το πρώτο μέρος δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις και καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειχνε να θέλει να ρισκάρει. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 18ο λεπτό, όταν ο Τρινκάο επιχείρησε ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο, έπειτα από λανθασμένη μεταβίβαση του Σαλιμπά. Ο Αραούχο έβγαλε σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Κάταμο έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Ράγια, με το ρολόι να δείχνει το 43′.

Στο δεύτερο μέρος, η Σπόρτινγκ τα έπαιξε όλα για όλα, αλλά οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν, ενώ έχασαν σημαντικές ευκαιρίες προς το τέλος του παιχνιδιού για να διπλασιάσουν τις νίκες. Έτσι, το 0-0 έστειλε τους «κανονιέρηδες» στα ημιτελικά.