Ένα πρωτοφανές φαινόμενο εξελίσσεται από χθες (15/04) το απόγευμα στην καρδιά της Κυψέλης: υγρό τσιμέντο αναβλύζει ασταμάτητα από το έδαφος εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Η ροή του υλικού είναι τόσο έντονη που έχει «καταπιεί» το οδόστρωμα στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, αναγκάζοντας την Τροχαία να διακόψει την κυκλοφορία.

Tο ύψος του τσιμέντου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται να ξεπερνά τα 60 εκατοστά, καλύπτοντας μέχρι και τις ρόδες σταθμευμένων οχημάτων.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν τη «διαρροή», ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις που συνδέουν το περιστατικό με τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό που εκτελούνται στην περιοχή.

Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος

Από το πρωί της Πέμπτης 16/4 το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην ανάλυση του υλικού που συνεχίζει να αναβλύζει. Τεχνικά κλιμάκια και μηχανικοί βρίσκονται επί τόπου για να διαπιστώσουν αν πρόκειται όντως για υγρό τσιμέντο ή για τον λεγόμενο «αθηναϊκό σχιστόλιθο». Το συγκεκριμένο πέτρωμα, που αποτελεί το φυσικό υπέδαφος της Αττικής, μπορεί να πάρει υγρή μορφή κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης σηράγγων, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για σύνδεση με τα έργα του Μετρό.

Ωστόσο, η κατάσταση συνοδεύεται από έντονη δυσαρέσκεια. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ολιγωρία των Αρχών, επισημαίνοντας ότι παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις, ο Δήμος και οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν στείλει τεχνικό προσωπικό για να σταματήσει τη διαρροή. Μέχρι στιγμής, η παρουσία των αρχών περιορίζεται στην Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ τα μόνα συνεργεία που επιχειρούν στο σημείο ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία που συνεργάζεται με την «Αττικό Μετρό».