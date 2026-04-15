Ο,τι και να λένε οι περιφερόμενοι μπαρουφολόγοι για να δικαιολογήσουν τη σφαλιάρα, η ήττα του Ορμπαν στην Ουγγαρία είναι μια τεράστια υπόθεση.

Ποιος νίκησε; Μια ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά.

Ποιος έχασε; Ο αυταρχισμός και το καθεστώς του Ορμπαν. Μαζί του οι καλοί κουμπάροι, Τραμπ και Πούτιν. Ολη η ψέκα σε μια κάλπη.

Ποιος χαίρεται; Η Ευρώπη. Που έβγαλε ένα αγκάθι από τον κόλπο της και μπορεί να στέκεται με περισσότερη σιγουριά στα πόδια της.

Ποιος εξαερώθηκε; Η Αριστερά. Οπως παντού στην Ευρώπη. Ακούω ότι σε κάποιο χωριό βρήκαν έναν τελευταίο αριστερό κι εφεξής θα εκτίθεται σε ειδική πτέρυγα του Μουσείου της Βουδαπέστης.

Ποιος επιβεβαιώθηκε; Οι δημοσκοπήσεις. Μια απάντηση στους απανταχού ψεκασμένους, ακόμη και στην Αθήνα.

Πάμε παρακάτω. Διότι δεν σας κρύβω την ανησυχία μου. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κόντρα του Τραμπ με τον Πάπα δεν θα πάει καλά.

Ο τελευταίος που τσάντισε έναν Πάπα ήταν ο Στάλιν. Οταν είπαν στον «θείο Τζο» ότι ο Πάπας αντιδρά για την Πολωνία, εκείνος ρώτησε ειρωνικά.

– Ο Πάπας; Πόσες μεραρχίες έχει;

Σαράντα χρόνια αργότερα, ένας επόμενος Πάπας και μάλιστα Πολωνός ήταν πρώτο τραπέζι πίστα όταν κατέρρεε το κομμουνιστικό σύστημα που είχε στήσει ο Στάλιν.

Χωρίς να χρειαστεί ούτε μία μεραρχία!

Δεν ξέρω αν ο Τραμπ έχει ακούσει για τον Στάλιν, δεν είμαι βέβαιος. Αλλά στη θέση του θα κρατούσα και καμία πισινή.

Βεβαίως, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Πάπας ανήκει γενικώς στη «ριζοσπαστική Αριστερά».

Ομολογώ πως ούτε το ήξερα, ούτε το είχα υποψιαστεί. Παρ’ όλο που ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε σε ποια «ριζοσπαστική Αριστερά» ανήκει ο Πάπας.

Είναι δηλαδή με τον Τσίπρα; Με τον Φάμελλο; Με τον Πολάκη; Ή με τα ορφανά του Χαρίτση;

Αλλά αν δεν μας πει ο πρόεδρος με ποιους είναι ο Αγιος Πατέρας, πώς θα ξέρουμε ποιους αριστερούς θα ξορκίζουμε;

Διότι είναι κρίμα τώρα που η Αριστερά (ριζοσπαστική ή μη) εξαερώνεται παντού στην Ευρώπη να χρεώσουμε τον Πάπα σε τίποτα λάθος αριστερούς και να τρέχουμε.

Ασε που θα μπλέξουμε άσχημα αν ξαφνικά ο Αγιος Πατέρας αποδειχτεί οπαδός του Βαρουφάκη ή της Κωνσταντοπούλου και τον πάρουν για τα τρελάδικα.

Πώς θα συγχωρεθούν μετά οι αμαρτίες μας; Και να μη συγχωρεθούν οι δικές μας, μικρό το κακό.

Αλλά δεν βλέπω να συγχωρούνται ούτε οι αμαρτίες του Τραμπ. Και μετά να δω τι θα κάνουμε με όλες τις φασαρίες που μας έμπλεξε.