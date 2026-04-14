Μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως Χριστός, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον μεγαλύτερο κλυδωνισμό στις σχέσεις του με τη θρησκευτική δεξιά από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξόργισε Καθολικούς και Ευαγγελικούς ηγέτες, ανοίγοντας παράλληλα ένα πρωτοφανές μέτωπο αντιπαράθεσης με το Βατικανό, που απειλεί να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Είμαστε πραγματικά εκτός εαυτού», δήλωσε ο Τζον Γεπ, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Catholics for Catholics, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση. Ο Γεπ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τη σύγχυση των πιστών, τονίζοντας πως ο πρόεδρος αντιμετωπίζει την πίστη τους με ασέβεια.

Κατηγορίες για βλασφημία και πνεύμα Αντίχριστου

Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές από ηγετικές προσωπικότητες του συντηρητικού χριστιανισμού. Ο Ροντ Ντρέερ, γνωστός συντηρητικός συγγραφέας, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Δεν λέω ότι ο Τραμπ είναι ο Αντίχριστος, αλλά αναμφίβολα εκπέμπει το πνεύμα του Αντίχριστου». Παράλληλα, ο πάστορας Ντάγκλας Γουίλσον χαρακτήρισε την εικόνα «βλασφημία».

Στην επίμαχη εικόνα, η οποία αργότερα διαγράφηκε, ο Τραμπ εμφανίζεται με χιτώνες να αγγίζει το μέτωπο ενός ασθενούς, περιτριγυρισμένος από απόκοσμο φως, αετούς και μαχητικά αεροσκάφη. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη δημοσίευση, ισχυριζόμενος όμως πως δεν είχε σκοπό να συγκριθεί με τον Ιησού. «Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός που κάνει τους ανθρώπους καλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Μέτωπο κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ’

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τις επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Ο Ποντίφικας καταδίκασε δημόσια τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας πως «ο Θεός δεν ευλογεί καμία σύγκρουση».

Ο Τραμπ απάντησε με οξύτητα μέσω του Truth Social, κατηγορώντας τον Πάπα ότι είναι «αδύναμος απέναντι στο έγκλημα» και «εξυπηρετεί τους φιλελεύθερους», προσθέτοντας μάλιστα ότι δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό αν ο ίδιος δεν ήταν στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η ρητορική έχει θορυβήσει ακόμα και τους στενούς του συμμάχους. Ενώ ο Τραμπ έχει υλοποιήσει σημαντικές υποσχέσεις προς τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους, η προσβολή προς το πρόσωπο του Πάπα θεωρείται από πολλούς ως «κόκκινη γραμμή».

Η ανάρτηση

«Ο Πάπας Λέων είναι ΜΑΛΘΑΚΟΣ με το Έγκλημα και απαράδεκτος στην Εξωτερική Πολιτική. Μιλάει για «φόβο» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που ένιωθε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, λειτουργούς και όλους τους άλλους επειδή τελούσαν θείες λειτουργίες, ακόμα και όταν βρίσκονταν έξω, σε απόσταση δέκα ή και είκοσι ποδιών μεταξύ τους.

Μου αρέσει ο αδελφός του, ο Λούις, πολύ περισσότερο από αυτόν, επειδή ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Αυτός το καταλαβαίνει, ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμα χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της – συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων και εμπόρων ναρκωτικών- μέσα στη χώρα μας. Και δεν θέλω έναν Πάπα που ασκεί κριτική στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ: πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά ποσοστά στο έγκλημα και δημιουργώ το σπουδαιότερο Χρηματιστήριο στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, η εκλογή του ήταν μια σοκαριστική έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για να γίνει Πάπας και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο και μόνο επειδή ήταν Αμερικανός, πιστεύοντας ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό. Δυστυχώς, το γεγονός ότι ο Λέων είναι μαλθακός με το έγκλημα και τα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, όπως και το ότι συναντάται με συμπαθούντες του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΛΟΥΖΕΡ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να σοβαρευτεί ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει την Κοινή Λογική, να σταματήσει να χαϊδεύει την Ριζοσπαστική Αριστερά και να εστιάσει στο να είναι ένας Σπουδαίος Πάπας, όχι ένας πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία».

Η ψύχραιμη απάντηση του Βατικανού

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εμφανίστηκε ατάραχος. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αφρική, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι σαφές: Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».

«Η θητεία του Πάπα είναι ισόβια, ενώ ο Τραμπ είναι ήδη ένας πρόεδρος που μετρά αντίστροφα για την έξοδο. Για τους Αμερικανούς Καθολικούς, είναι ξεκάθαρο ποιος από τους δύο θα βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό ακόμα» όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νικ Ρόουαν.