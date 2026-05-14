Τα πράγματα μάλλον δεν πήγαν όπως τα νόμιζε η κυρία Κοβέσι. Κρίμα αλλά τα έχει αυτά η ζωή.

Στους Δελφούς μάς είπε πως αν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν θέλει να συμμορφωθεί με τα ουκάζια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Λάθος. Το Συμβούλιο δεν συμμορφώθηκε και φυσικά άσκησε τον θεσμικό του ρόλο.

Εδωσε λοιπόν μόνο διετή παράταση θητείας στους εντεταλμένους έλληνες εισαγγελείς έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες που έχουν ανοίξει. Λογικό. Και μετά θα δούμε.

Συνεπώς θα πρέπει τώρα η κυρία Κοβέσι να προσφύγει εκείνη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρει το δίκιο της. Οποτε το βρει.

Εύχομαι καλή επιτυχία.

Και περιμένω με ανυπομονησία να δω ποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο θα εκχωρήσει σε κάποιον θεσμό το ανεξέλεγκτο δικαίωμα να παρατείνει αενάως, αυτοβούλως και με τον τσαμπουκά τη θητεία του.

Ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποκτήσει ποτέ τέτοιο δικαίωμα για τον εαυτό του. Κι ούτε νομίζω να υπάρχει σε οιαδήποτε δημοκρατική χώρα.

Μπορώ λοιπόν να ακούσω τα πάντα. Αλλά στις παλαβομάρες σηκώνω τα χέρια ψηλά.

Κατατέθηκαν προτάσεις του ΠαΣοΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Καλοδεχούμενες.

Αν και μου θύμισαν το παλιό πανεπιστημιακό καλαμπούρι με τον καθηγητή που λέει στον φοιτητή για την εργασία του.

– Αγαπητέ μου, έχει πολλά πρωτότυπα κι ενδιαφέροντα στοιχεία. Απλώς τα πρωτότυπα δεν είναι ενδιαφέροντα. Και τα ενδιαφέροντα δεν είναι πρωτότυπα.

Η πρόταση, για παράδειγμα, να επιλέγουν την ηγεσία της Δικαιοσύνης οι… καθηγητές Πανεπιστημίου είναι στα όρια του εκκεντρικού παραληρήματος.

Ενώ και η ιδέα να ανακηρυχθεί το ΕΣΥ «συνταγματικός θεσμός» έχει το γούστο της. Απλώς δεν είναι προφανές τι σημαίνει. Θα κάνουν τις εγχειρήσεις συνταγματολόγοι;

Παρ’ όλα αυτά, καλά έκαναν και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Εστω κι αν ο Ανδρουλάκης διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αναθεώρηση με υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αλλά ο άνθρωπος δικαιούται να εκφράσει το παράπονό του τώρα που ο Τσίπρας ξαναβγήκε στο σεργιάνι.

Και μια απορία. Προτείνουν στο ΠαΣοΚ να επιστρέψει η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στην πλειοψηφία των 3/5 ώστε να διασφαλίζεται η συναίνεση.

Καμία αντίρρηση. Αλλά με ποιους θα γίνει συναίνεση για τον Πρόεδρο; Με εκείνους που δεν μπορεί να γίνει αναθεώρηση λόγω υποκλοπών κι ΟΠΕΚΕΠΕ;

Είναι ένα πρόβλημα.

Ακόμη περισσότερο που δεν βλέπω εύκολο να σχηματίσει το ΠαΣοΚ αναθεωρητική πλειοψηφία με τον Βαρουφάκη και τη Ζωή.

Και τότε ποιος ακούει τον Καστανίδη!