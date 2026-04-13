Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών μιας οικογένειας, που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ένα παιδί μόλις 1,5 έτους ξέφυγε από την επίβλεψη των γονιών του και κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο.

Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στο Αλιβέρι, με τους γονείς να μεταφέρουν αρχικά το παιδί στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Οι γιατροί αντέδρασαν γρήγορα, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα και αφαιρώντας την ποσότητα πετρελαίου που είχε καταπιεί το παιδί.

Ακολούθως, το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ενώ η αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου.

Σύμφωνα με το eviathema, ο πατέρας εξήγησε στις αρχές πως το ατύχημα οφείλεται σε λάθος σήμανση, καθώς το παιδί ήπιε από ένα μπουκάλι το οποίο περιείχε πετρέλαιο, ενώ η ετικέτα του ανέφερε διαφορετικό προϊόν.