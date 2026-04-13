Κόβει την ανάσα το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει την στιγμή τροχαίου ατυχήματος στην Αρτέμιδα.

Το βίντεο καταγράφει τη σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να εκτοξευτεί στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα όχημα που εξήλθε από στενό, εισήλθε κάθετα στον κεντρικό δρόμο και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ο 18χρονος βρέθηκε στον δρόμο λιπόθυμος και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τα τραύματά του να κρίνονται ελαφρά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να πατάει γκάζι και να εγκαταλείπει το θύμα του πίσω και μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.