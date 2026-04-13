Επίθεση δέχθηκε ένας υπάλληλος περιπτέρου από το Μπαγκλαντές στην περιοχή των Εξαρχείων, όταν άγνωστος του όρμησε με μαχαίρι με σκοπό να τον ληστέψει.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στη συμβολή της Ιπποκράτους με την Αλεξάνδρας, στη Νεάπολη Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης τραυμάτισε τον 50χρονο υπάλληλο στο πόδι και «βρήκε» αρτηρία, με συνέπεια το θύμα να αρχίσει να χάνει ακατάσχετα αίμα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο έκαναν χρήση τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία και άμεσα ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

