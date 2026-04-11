Με τοπικές βροχές, παροδικές νεφώσεις και περιορισμένη ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένεται να κυλήσει το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Αν και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας τον σχεδιασμό των πιστών για τις αποψινές αναστάσιμες ακολουθίες.

Το μέτωπο των βροχοπτώσεων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ημέρα ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της επικράτειας. Συγκεκριμένα:

Μακεδονία – Θράκη: Τοπικές βροχές και όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, επεκτεινόμενοι βαθμιαία στη Θράκη και τη δυτική Μακεδονία.

Ορεινά: Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Κεντρική και Νότια Ελλάδα: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σαφώς βελτιωμένος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι και θερμοκρασιακές διαφορές

Το σκηνικό του καιρού συμπληρώνεται από μέτριους ανέμους και αισθητές διαφορές στη θερμοκρασία μεταξύ Βορρά και Νότου:

Πελάγη: Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ.

Υδράργυρος: Στα βορειοανατολικά η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, μη ξεπερνώντας τους 13-14°C. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 18°C, ενώ τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 19-20°C.

Οι πολίτες που θα παρευρεθούν στις αποψινές τελετές καλούνται να λάβουν υπόψη τις τοπικές νεφώσεις και τη χαμηλή θερμοκρασία που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στις βορειότερες επαρχίες της χώρας.

Ο καιρός για Μεγάλο Σάββατο από την ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μέχρι αργά το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

: Αυξημένες νεφώσεις, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μέχρι αργά το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι αργά το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι αργά το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Ανεμοι : Μεταβλητοί και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μέχρι αργά το απόγευμα.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μέχρι αργά το απόγευμα. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Ανεμοι : Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

: Στις Κυκλάδες από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα βορειοανατολικά.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα βορειοανατολικά. Ανεμοι : Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Αυξημένες νεφώσεις, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, μέχρι αργά το απόγευμα.

: Αυξημένες νεφώσεις, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή όμβρους, μέχρι αργά το απόγευμα. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός από την ΕΜΥ για την Κυριακή του Πάσχα

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίο

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι : Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος.

: Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη