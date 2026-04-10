Με καλό καιρό αναχώρησαν -και συνεχίζουν και σήμερα- οι εκδρομείς του Πάσχα. Ο καιρός θα κάνει τη χάρη και σε όσους σουβλίσουν, καθώς ανήμερα του Πάσχα οι συνθήκες θα είναι ανοιξιάτικες.

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, αναμένονται τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησο, Ορεινά κεντρικής Στερεάς, Αττική (μικρή πιθανότητα) και Κεντρική Εύβοια.

Το βράδυ, οπότε και θα γίνει η Περιφορά του Επιταφίου θα υπάρχει σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα, αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα. Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς θα είναι ο Βόρειος Έβρος, ο νομός Ξάνθης, ίσως και η βόρεια Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια στους 14-19°C, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα στους 20-21°C και στο Αιγαίο στους 16-20°C.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο θα είναι η ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Το βράδυ της Ανάστασης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να βρέξει σε Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Σποράδες. Πιθανότητα βροχών σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες και σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια στους 15–20°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα στους 20–22°C και στο Αιγαίο στους 17–20°C.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και η θερμοκρασία θα ανέβει.

Τοπικές βροχές αναμένονται μόνο κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία, ενώ μικρότητα αλλά υπαρκτή πιθανότητα βροχών αναμένεται στα ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια στους 18–24°C, στα κεντρικά & νότια στους 22–26°C και στα νησιά στους 20-24°C.

ΕΜΥ: Ο καιρός τη Δευτέρα 13/4

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα νοτιοδυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.