Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και την ευστάθεια των ενεργειακών αγορών πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Τετάρτης.

Παρά τις καταγεγραμμένες πολιτικές τους διαφωνίες, οι δύο ηγέτες διατηρούν σταθερή εβδομαδιαία επαφή, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές στη βρετανική πρωτεύουσα, υπογραμμίζει πως η στρατηγική συνεργασία παραμένει επιτακτική υπεράνω των προσωπικών ή πολιτικών εντάσεων.

Η γεωπολιτική της ενέργειας με φόντο τη Μέση Ανατολή

Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης υπήρξε η εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την προσοχή των δύο ηγετών να εστιάζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, συμφωνήθηκε η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός πρακτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την ταχεία επαναφορά της εμπορικής δραστηριότητας, στοχεύοντας στη δραστική μείωση της αβεβαιότητας που πλήττει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν ότι η πρόσφατη εκεχειρία δημιουργεί ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω της διπλωματικής οδού και την αναζήτηση μιας πιο σταθερής λύσης στην περιοχή.

Παρά τη δέσμευση για συντονισμό των επόμενων κινήσεών τους, το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο από πρόσφατες δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ που υποδηλώνουν βαθιά δυσαρέσκεια για το τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό.

Σε συνέντευξή του στο podcast Talking Politics του ITV, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις οικονομικές επιπτώσεις των διεθνών συγκρούσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι Βρετανοί πολίτες βλέπουν τους λογαριασμούς τους να επηρεάζονται άμεσα από τις ενέργειες ηγετών όπως ο Πούτιν ή ο Τραμπ.

Η συγκεκριμένη αποστροφή του λόγου του ερμηνεύεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης ως ένδειξη ενός διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον, παρά την επίσημη συνεργασία.

Από την περιοδεία στον Κόλπο στη νέα εθνική στρατηγική

Η επικοινωνία συνέπεσε με την ολοκλήρωση της τριήμερης περιοδείας του Στάρμερ στην περιοχή του Κόλπου, όπου είχε σειρά επαφών με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Τζέντα, καθώς και με ηγέτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Με σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του απέναντι σε έναν «ασταθή και επικίνδυνο» κόσμο, ο οποίος αποσταθεροποιείται από γεγονότα όπως η πρόσφατη σύγκρουση στο Ιράν.

Ασκώντας κριτική στις πολιτικές των τελευταίων δύο δεκαετιών, ο Στάρμερ επισημαίνει ότι η Βρετανία ταλαιπωρείται από διαδοχικές κρίσεις, από την οικονομική κατάρρευση του 2008 έως το Brexit και την πανδημία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μια βαθιά δομική απάντηση. Προαναγγέλλει μια ριζική αλλαγή πλεύσης, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και η αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής δεν αποτελούν απλώς εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τα απαραίτητα εργαλεία για τη θωράκιση της χώρας έναντι της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας.