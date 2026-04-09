Προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δύο οντοτήτων υπεγράφη χθες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής αναβάθμισης των 40 και πλέον ενεργοβόρων στρατόπεδων της χώρας μας, των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 62% του συνόλου της κατανάλωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα περιορίσουν στο μισό την ενεργειακή κατανάλωση των στρατοπέδων, αλλά και με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 17,2 εκ. ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Την συμφωνία υπέργραψε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Ιωάννης Τσακίρης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.