‘’«Δεν θα πλησιάσω την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ»: Οι αναγνώστες μας εξηγούν γιατί οι τουρίστες εγκαταλείπουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ‘’ – αυτός ήταν ο τίτλος πρόσφατου δημοσιεύματος στην βρετανική Independent.

Κρίση στον τουριστικό τομέα

Το 2026 θεωρούταν πως θα αποτελέσει μια χρονιά-ορόσημο για τον αμερικανικό τουρισμό. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ να βρίσκονται προ των πυλών, η χώρα είχε κάθε λόγο να αναμένει μια ισχυρή τουριστική ανάκαμψη. Ωστόσο, η πραγματικότητα εξελίσσεται διαφορετικά: αντί για άνοδο, καταγράφεται μια αισθητή απομάκρυνση των τουριστών από τις ΗΠΑ.

Στοιχεία που δημοσιεύει το Business Insider αποτυπώνουν αυτή τη μεταστροφή. Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού, οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μέσα στο 2025 καταγράφηκε πτώση επισκέψεων από τις μισές περίπου από τις 20 σημαντικότερες αγορές, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Είναι χαρακτηριστικό πως η τάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την παγκόσμια εικόνα, όπου η ταξιδιωτική ζήτηση ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία.

Μάλιστα, οι συνέπειες της κάμψης αυτής είναι ήδη εμφανείς. Όπως μεταδίδει το Business Insider, ο αμερικανικός τουριστικός τομέας, που το 2024 διέθετε περισσότερες από 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παρήγαγε περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, αρχίζει να δέχεται πιέσεις. Σε δημοφιλείς πόλεις όπως το Λας Βέγκας, καταγράφονται ήδη απολύσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, ενώ η μείωση των διεθνών επισκεπτών απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω προορισμούς που εξαρτώνται από την εισερχόμενη τουριστική δαπάνη.

Πολιτική αβεβαιότητα και αντιαμερικανικό κλίμα

Στην καρδιά της τάσης αυτής φαίνεται πως βρίσκεται ένας συνδυασμός πολιτικών εξελίξεων και μεταβαλλόμενων αντιλήψεων για τις ΗΠΑ. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο του 2025, η χώρα έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο επιθετική στάση στη διεθνή σκηνή: στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιβολή δασμών σε συμμάχους, απειλές για προσάρτηση του Καναδά και της Γροιλανδίας, αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και μαζικές απελάσεις – ενέργειες ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς σε πολλές χώρες σύμφωνα με τοπικές δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, το γεγονός πως εξετάζονται μέτρα όπως ο έλεγχος των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ταξιδιώτες από χώρες που δεν χρειάζονται βίζα, αλλά μόνο την ESTA, όπως είναι οι ευρωπαϊκές, έχουν ήδη επηρεάσει την ψυχολογία των επισκεπτών πριν καν εφαρμοστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού BBC.

Επιπλέον πέρυσι, οι αυστηρότεροι έλεγχοι οδήγησαν στην κράτηση κάποιων καναδών και ευρωπαίων τουριστών καθώς προσπαθούσαν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα για πολλούς δυνητικούς τουρίστες είναι ένα αυξανόμενο αίσθημα δυσφορίας. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Πορτογαλία, έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για τις ΗΠΑ, ενώ σε διεθνές επίπεδο ενισχύονται φωνές που καλούν ακόμη και σε μποϊκοτάζ.

Όπως επισημαίνει ανάλυση της ιστοσελίδας ταξιδιωτικού περιεχομένου Skift, για πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως ένα ταξίδι στις ΗΠΑ δεν αποτελεί πλέον μια ουδέτερη επιλογή αναψυχής, αλλά μια απόφαση με πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις.

Το χάος στα αεροδρόμια

Πέρα από το πολιτικό κλίμα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφηκαν τον περασμένο μήνα στα αεροδρόμια, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τις τέσσερις ώρες λόγω ελλείψεων προσωπικού στην TSA (τους υπαλλήλους ελέγχων στα αεροδρόμια), έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας ως ενός εύκολα προσβάσιμου προορισμού.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το παρατεταμένο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, που συνεχίζει να αφήνει χιλιάδες υπαλλήλους ασφαλείας των αεροδρομίων απλήρωτους και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις και ελλείψεις.

Για να καλυφθεί το κενό και να αποκατασταθεί η κατάσταση στα αεροδρόμια, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να «επιστρατεύσει» πράκτορες της ICE. Όμως, η αυξημένη παρουσία του σώματος καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης στα αεροδρόμια, που στη διεθνή συνείδηση είναι εν πολλοίς καταγεγραμμένοι ως οι υπεύθυνοι για το θάνατο δυο αμερικανών πολιτών, δημιουργεί επιπλέον αίσθημα ανασφάλειας. Ακόμη και ταξιδιώτες με νόμιμο καθεστώς εκφράζουν φόβους για αυθαίρετους ελέγχους ή παρερμηνείες διαδικασιών.

Παρά τις ανησυχίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής τουριστικής βιομηχανίας, μιλώντας στο BBC επιμένουν ότι η πραγματική εμπειρία συχνά διαφέρει από την εικόνα. Όπως σημειώνουν, πολλοί ταξιδιώτες που τελικά επισκέπτονται τη χώρα δηλώνουν ότι οι διαδικασίες λειτουργούν καλύτερα από όσο περίμεναν και ότι η καθημερινή εμπειρία παραμένει θετική.

Ωστόσο, το CNN εξηγεί πως το πρόβλημα εντοπίζεται ακριβώς σε αυτό το χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας. Όσο η διεθνής εικόνα των ΗΠΑ παραμένει συνδεδεμένη με πολιτική αβεβαιότητα, αυστηρότερους ελέγχους και γεωπολιτικές εντάσεις, η απόφαση για ένα ταξίδι στη χώρα θα γίνεται ολοένα και λιγότερο αυτονόητη.