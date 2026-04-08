Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Αχαρνές, από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, στην οδό Αγίας Τριάδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7:30, όταν μια νταλίκα παρέσυρε ηλικιωμένη γυναίκα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της λίγο αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Αγίας Τριάδος 75, με τις Αρχές να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.