Σημαντικές αλλαγές στον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών των οχημάτων φέρνει νέα υπουργική απόφαση, η οποία θέτει πλέον σαφείς και αυστηρές προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον δρόμο.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όλα τα οδικά οχήματα (εκτός δικύκλων) υποχρεούνται να διαθέτουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο περιεχόμενο και τεχνικές προδιαγραφές, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

Το βασικό στοιχείο της αλλαγής είναι ότι το φαρμακείο πρέπει πλέον να πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164:2022 ή ισοδύναμο ISO, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αρκεί ένα απλό κιβώτιο, αλλά ένα πλήρως πιστοποιημένο σύνολο υλικών.

Το περιεχόμενο του φαρμακείου καθορίζεται πλέον με ακρίβεια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένους επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη, γάζες και επιθέματα τραυμάτων, ελαστικούς επιδέσμους, τριγωνικό επίδεσμο για ακινητοποίηση, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, ιατρικές μάσκες, μαντηλάκια καθαρισμού και οδηγίες πρώτων βοηθειών .

Η λίστα είναι υποχρεωτική και δεν αφήνει περιθώρια αυθαίρετων επιλογών, ενώ όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να βρίσκονται εντός της ημερομηνίας λήξης τους.

Τα 16 αντικείμενα:

Κουβέρτα διάσωσης (ισοθερμική) – 1 τεμ.

Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστης) – 1 τεμ.

Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (τσιρότα) – 1 σετ

Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μικρός) – 1 τεμ.

Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεσαίος) – 2 τεμ.

Ατομικός επίδεσμος αποστειρωμένος (μεγάλος) – 1 τεμ.

Επίθεμα εγκαυμάτων / αποστειρωμένη γάζα – 1 τεμ.

Επιθέματα πληγών (κομπρέσες) – 6 τεμ.

Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (στενός) – 2 τεμ.

Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης (φαρδύς) – 3 τεμ.

Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης – 1 τεμ.

Ψαλίδι πρώτων βοηθειών – 1 τεμ.

Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά) – 4 τεμ.

Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος – 2 τεμ.

Ιατρική μάσκα προσώπου (IIR ή FFP2) – 2 τεμ.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συντήρηση του φαρμακείου, καθώς ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρει την ευθύνη για τον τακτικό έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών που λήγουν ή χρησιμοποιούνται.

Μάλιστα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, συνιστάται η συχνή ανανέωση του περιεχομένου, ιδίως τους θερινούς μήνες. Το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα και να μην είναι κλειδωμένο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης .

Με τη νέα απόφαση καταργείται το παλαιό πλαίσιο που ίσχυε από το 1978 και εισάγεται ένα σύγχρονο σύστημα, ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων ξεκινά τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, δίνοντας στους οδηγούς ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα το φαρμακείο του οχήματός τους και να το ανανεώσουν με βάση τις νέες προδιαγραφές, καθώς η συμμόρφωση δεν αφορά μόνο την αποφυγή προστίμων, αλλά και την ουσιαστική ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.

Όσον αφορά το πρόστιμο, αυτό είναι βάσει των διατάξεων της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025) και υπολογίζεται στα 30 ευρώ.