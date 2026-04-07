Στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξε ήπια κατά τη διαδικασία η οποία και προχώρησε κανονικά αναφέρει ο Βηματοδότης.

Πού οφείλεται η αλλαγή πλεύσης της Κωνσταντοπούλου; Μήπως στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται από τις δικαστικές ενώσεις (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Ένωση Εισαγγελέων) ή και την καταδίκη που εισέπραξε από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας, που έλαβε απόφαση και καταδίκης για την υπερασπιστική της παρουσία ως παρακωλυτική για τη δίκες σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Έρχεται, λέει ο Βηματοδότης, αίτημα από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας για άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου και μάλιστα για κακούργημα! Για ποιο λόγο; Διότι βιντεοσκόπησε τη δικαστή που δίκαζε την υπόθεση για τα βίντεο και την ανάρτησε στο Tik tok. Αυτό, όμως, είναι κακούργημα και πλέον η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα βρεθεί, αν αρθεί η ασυλία της, που μάλλον θα αρθεί, αντιμέτωπη με κακούργημα.