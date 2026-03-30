Με δεδομένο ότι ο ένας στους 10 Έλληνες καθημερινά χρησιμοποιεί ένα παυσίπονο ή κάποιο άλλο σκεύασμα αυτοφροντίδας, η σημασία της σωστής χρήσης τους έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση απλών θεμάτων υγείας των πολιτών. Έχει διαπιστωθεί ότι στη χώρα μας οι πολίτες ακόμη και για ένα απλό κρυολόγημα απευθύνονται σε γιατρό, αν και θα αρκούσε απλά η συμβουλή ενός φαρμακοποιού ώστε να αποφύγει ο ασθενής την ταλαιπωρία και φυσικά το κόστος της σχετικής επίσκεψης.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) προχώρησαν στην υπογραφή τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας, σχετικά με την ενίσχυση της Αυτοφροντίδας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα αυτοφροντίδας τα οποία διακινούνται κυρίως μέσα από το δίκτυο των φαρμακείων, ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ήπιων προβλημάτων υγείας, αποτρέποντας από άσκοπες επισκέψεις σε γιατρούς αλλά και χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία πολλές φορές οι πολίτες τα χρησιμοποιούν αλόγιστα.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την Αυτοφροντίδα ως κρίσιμο εργαλείο για την ενδυνάμωση των πολιτών, την πρόληψη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες αυξάνονται και οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες χρησιμοποιούν καθημερινά προϊόντα Αυτοφροντίδας. Το κόστος των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) παραμένει σύμφωνα με την ΕΦΕΧ χαμηλό, καθώς είναι μικρότερο από 1 ευρώ ανά θεραπευτική δόση. Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύεται η ουσιαστική συμβολή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και συνολικά των προϊόντων Αυτοφροντίδας όχι μόνο στην καθημερινή υγεία των πολιτών αλλά και στη συνολική αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας, καθώς εκτιμάται ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αυτά επιστρέφονται περίπου 6,7 ευρώ στο σύστημα Υγείας.

Η αξία της Αυτοφροντίδας αποτυπώνεται και σε επίπεδο χρόνου και πόρων: χωρίς τη χρήση των σχετικών προϊόντων, ένας πολίτης με ήπια συμπτώματα θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο περίπου 106 λεπτά για μετακίνηση, αναμονή και επίσκεψη σε γιατρό, ενώ οι γιατροί θα επιβαρύνονταν με περισσότερες από 2,4 επιπλέον ώρες καθημερινά για την αντιμετώπιση ήπιων περιστατικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απουσία της Αυτοφροντίδας θα σήμαινε την ανάγκη για περισσότερους από 120.000 επιπλέον γιατρούς, μόνο για περιπτώσεις που σήμερα διαχειρίζονται υπεύθυνα οι ίδιοι οι πολίτες.

Σύμφωνα, δε, με μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο εμπλουτισμός της λίστας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος ύψους 567 εκατ. ευρώ για το σύστημα υγείας.

Μνημόνιο ΕΦΕΧ – ΠΦΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το Μνημόνιο σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια πιο συντονισμένη και σύγχρονη προσέγγιση, με έμφαση στην ενημέρωση, τη γνώση και την υπεύθυνη χρήση προϊόντων Αυτοφροντίδας, καθώς και στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, δήλωσε:

«Η αυτοφροντίδα αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας και ο φαρμακοποιός της κοινότητας τον πλέον προσβάσιμο και αξιόπιστο σύμβουλο του πολίτη για την ασφαλή χρήση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ). Μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των φαρμακείων διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή και σε προϊόντα υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας, με επιστημονική καθοδήγηση και φροντίδα. Η συνεργασία αυτή με τον ΕΦΕΧ ενισχύει την υπεύθυνη αυτοφροντίδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και των ασθενών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΦΕΧ, Γρηγόρης Καρέλος, υπογράμμισε:

«Η Αυτοφροντίδα αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας και η συνεργασία μας με τον ΠΦΣ ενισχύει ουσιαστικά την εκπαίδευση, την ενημέρωση και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από αυτήν. Ο φαρμακοποιός, ως ο πιο άμεσα προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υπεύθυνη καθοδήγηση των πολιτών στην καθημερινή τους φροντίδα».

Ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιού

Κεντρικός στόχος του Μνημονίου είναι η ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιού ως συμβούλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως βασικού καθοδηγητή των πολιτών στην υπεύθυνη χρήση προϊόντων Αυτοφροντίδας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα με τα περισσότερα από 10.000 φαρμακεία, τα σημεία αυτά αποτελούν και την πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Μάλιστα σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τους γιατρούς γίνεται ευρεία συζήτηση για την ενίσχυση των ρόλων των φαρμακοποιών, ως επιστήμονες υγείας ώστε να επεκταθούν και σε θέματα παροχής υπηρεσιών.

Αυτό θα έχει σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, οι οποίοι σε άπειρες περιπτώσεις εμπιστεύονται σχεδόν τυφλά τον φαρμακοποιό της γειτονιάς.

Οι τρεις άξονες συνεργασίας

Το μνημόνιο συνεργασία αφορά σε τρεις άξονες. Την ενημέρωση των φαρμακοποιών αλλά και των πολιτών όπως και την επικοινωνία της αξίας των σκευασμάτων αυτοφροντίδας των δεύτερων, όπως και στη δημιουργία προτάσεων σε επίπεδο πολιτικών υγείας.

Στον τομέα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης, προβλέπεται ο σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων δια βίου μάθησης για φαρμακοποιούς με επίκεντρο την Αυτοφροντίδα, η ενσωμάτωση σχετικών θεματικών στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Φαρμακευτικής, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, καθώς και η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για τη δημόσια υγεία.

Σε επίπεδο επικοινωνίας με τους πολίτες, δίνεται έμφαση στην υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη της υπεύθυνης Αυτοφροντίδας, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και στην οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Όσον αφορά στην πολιτική και ρυθμιστική συνεργασία, τα δύο μέρη θα υποστηρίξουν από κοινού πολιτικές για τη διεύρυνση της λίστας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ με ασφαλή και τεκμηριωμένα προϊόντα, θα προωθήσουν τη θεσμοθέτηση υπηρεσιών εντός των φαρμακείων και θα συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις και επιτροπές με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Αυτοφροντίδας στην Ελλάδα.