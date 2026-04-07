Τα ζευγάρια αγοράζουν δακτυλίδια αρραβώνων και βέρες διαφορετικά πλέον, επανεξετάζοντας τα πάντα, από το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα υλικά και τα σχέδια πρότασης γάμου και ο χρυσός έχει μεγάλο ρόλο.

Ενώ οι τιμές του χρυσού ήταν ασταθείς, μειoύμενες απότομα από το ιστορικό υψηλό τους πάνω από 5.500 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, οι τιμές spot εξακολουθούν να είναι 7% υψηλότερες, περίπου στα 4.650 δολάρια – πάνω από 70% υψηλότερες από ό,τι στις αρχές του 2025.

Στα κοσμηματοπωλεία, οι διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού σημαίνουν ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

«Βλέπουμε πραγματικό σοκ», δήλωσε στο Business Insider ο Πίτερ Μάνκα, συνιδιοκτήτης του κοσμηματοπώλη γαμήλιων τελετών Ben Garelick με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το μέσο δαχτυλίδι αρραβώνων του Ben Garelick με καλλιεργημένο διαμάντι κόστιζε 1.544 δολάρια το 2023. Το 2024, αυτό αυξήθηκε ελαφρώς στα 1.633 δολάρια. Μέχρι το 2025, η μέση τιμή είχε εκτοξευθεί στα 2.408 δολάρια – μια αύξηση 47% σε ετήσια βάση.

Αυτό το άλμα ήρθε ακόμη και όταν οι χαλαρές τιμές των διαμαντιών στο κατάστημα μειώθηκαν σχεδόν κατά 40% από το 2023 έως το 2025, κυρίως επειδή τα καλλιεργηθέντα διαμάντια – τώρα το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών του – έγιναν φθηνότερα. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τον χρυσό.

Ο Μάνκα είπε ότι το 25% έως 30% των αγοραστών δαχτυλιδιών αρραβώνων έχουν καθυστερήσει τις αγορές – και επομένως τις προτάσεις γάμου – με την ελπίδα ότι οι τιμές του χρυσού θα πέσουν.

Ωστόσο, με τις τιμές να μεταβάλλονται ραγδαία, το κατάστημά του προέτρεψε τους πελάτες να κινηθούν γρήγορα μόλις είναι έτοιμοι να αγοράσουν, προειδοποιώντας ότι οι τιμές μπορεί να αλλάξουν σε λίγες μέρες.

Για τους αγοραστές που διστάζουν ή είναι αβέβαιοι για το χρονοδιάγραμμα των προτάσεών τους, υπάρχουν επιλογές χρηματοδότησηςγια να κλειδώσουν τις τρέχουσες τιμές, πρόσθεσε.

Ο ακριβός χρυσός εμπνέει δημιουργικότητα

Ενώ οι τιμές των διαμαντιών έχουν μειωθεί, άλλες πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς έχουν επιδεινώσει τον αντίκτυπο της αύξησης του χρυσού.

Οι υψηλότεροι δασμοί στα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα το περασμένο καλοκαίρι – όπου το 90% έως 95% των διαμαντιών παγκοσμίως κόβονται και γυαλίζονται – αύξησαν το κόστος.

Καθώς ο χρυσός φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, τα ζευγάρια ψάχνουν να επεκτείνουν τον προϋπολογισμό τους επαναχρησιμοποιώντας παλιά κοσμήματα.

«Τους έχουμε δει να εξετάζουν το κουτί με τα κοσμήματά τους, και μερικές φορές το κουτί με τα κοσμήματα των γονιών τους, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις υψηλότερες τιμές», είπε ο Μάνκα.

Το κατάστημα είτε λιώνει παλιά κομμάτια για να δημιουργήσει νέα δαχτυλίδια είτε προσφέρει πίστωση χρυσού για μια αγορά. Ο Μάνκα εκτίμησε μια αύξηση 10% έως 15% στους πελάτες που φέρνουν κληρονομημένο χρυσό για δαχτυλίδια αρραβώνων και βέρες.

Η Βίβιαν Γκράιμς, ιδρύτρια της μάρκας κοσμημάτων Henri Noël με έδρα τη Φλόριντα, δήλωσε στο BI ότι έχει δει περισσότερους πελάτες να ξανακοιτάνε κληρονομημένα κομμάτια τους τελευταίους μήνες.

«Η επαναφορά αυτών των κομματιών τους επιτρέπει να τιμήσουν το συναίσθημα και να λάβουν μια έξυπνη, διαρκή απόφαση», πρόσθεσε.

Για ορισμένους αγοραστές, η ψυχολογία γύρω από τον ίδιο τον χρυσό εξελίσσεται.

Ο Μαξ Μπέκερ, πρόεδρος της American Hartford Gold, δήλωσε στο BI ότι έχει δει τους καταναλωτές να σκέφτονται πιο συνειδητά τι αγοράζουν, καθώς συνειδητοποιούν ότι ο χρυσός δεν είναι απλώς διακοσμητικός, αλλά ένα απτό περιουσιακό στοιχείο με εγγενή αξία.

Έτσι, ενώ τα ζευγάρια μπορεί να προσαρμόζουν το βάρος ή το σχέδιο σε καράτια για να παραμείνουν εντός προϋπολογισμού, συνήθως εξακολουθούν να στρέφονται προς τον χρυσό επειδή αντιπροσωπεύει τη μονιμότητα, πρόσθεσε.

Κάποιοι αλλάζουν υλικά και κάποιοι όχι

Οι επιλογές υλικών μεταβάλλονται, αν και άνισα. Οι αγοραστές δαχτυλιδιών αρραβώνων στο Ben Garelick επιμένουν σε μεγάλο βαθμό σε χρυσό 14 καρατίων, που είναι 58,3% καθαρός χρυσός.

Ωστόσο, περισσότεροι άνδρες επιλέγουν χρυσό χαμηλότερου καρατίου στις βέρες τους, με το 35% έως 40% των ανδρών αγοραστών να επιλέγουν χρυσό 10 καρατίων – που είναι 41,7% καθαρός – ή βέρες αναμεμειγμένες με εναλλακτικά μέταλλα όπως το ταντάλιο, είπε ο Μάνκα.

Ο πληθωρισμός στις συνολικές δαπάνες γάμου σημαίνει ότι έχουν λιγότερα στον προϋπολογισμό τους για δακτυλίδια, είπε ο Μάνκα.

Στον Ben Garelick, οι μέσες τιμές των ανδρικών βέρες αυξήθηκαν από 1.050 δολάρια το 2023 σε 1.575 δολάρια το 2025, ενώ οι γυναικείες βέρες αυξήθηκαν λιγότερο, από 1.700 δολάρια σε 1.800 δολάρια, εν μέρει επειδή τα διαμάντια που καλλιεργούνται σε εργαστήριο βοήθησαν στη συγκράτηση του κόστους.

«Αν μη τι άλλο, βλέπουμε το αντίθετο», δήλωσε η Γκράιμς για τον Henri Noël, προσθέτοντας ότι οι πελάτες της εξακολουθούν να επιλέγουν χρυσό 18 καρατίων ή 14 καρατίων για τα δαχτυλίδια αρραβώνων τους, καθώς θεωρούνται μελλοντικά κειμήλια.

Αναταραχή σε ολόκληρο τον κλάδο

Οι αλλαγές υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κοσμηματοπώλες επανεξετάζουν τα υλικά και τις τιμές, καθώς οι αγορές πολύτιμων μετάλλων γίνονται ολοένα και πιο ασταθείς μετά από ιστορικά κέρδη.

Ο αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα έντονος στο μεσαίου εύρους προσιτό πολυτελές τμήμα, όπου οι καταναλωτές είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές.

Η Pandora, γνωστή για τα ασημένια βραχιόλια της, στοιχηματίζει στην πλατίνα το 2026, εισάγοντας πλατινένιες εκδόσεις των best-seller κομματιών της για να μειώσει την έκθεση στις ασταθείς τιμές του ασημιού.

«Μειώνουμε την εξάρτησή μας από το ασήμι για να προστατεύσουμε τα περιθώρια κέρδους, αλλά αυτό αφορά εξίσου την ενίσχυση της καταναλωτικής μας πρότασης», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο Business Insider.

Στελέχη της LVMH δήλωσαν σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του Ιανουαρίου ότι η Tiffany & Co. μετατοπίζεται επίσης από το ασήμι προς τον χρυσό και τα κοσμήματα υψηλής ποιότητας, μια αξιοσημείωτη κίνηση για μια μάρκα που συνδέεται εδώ και καιρό με το ασήμι.

Πηγή: ot.gr