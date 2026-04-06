Από τις 7 Απριλίου οι οδηγοί οχημάτων και μηχανών θα πάρουν πίσω τα διπλώματα που τους έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.

Η επιστροφή των αδειών θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 9:00 έως τις 14:30.

Οι εξαιρέσεις

Δεν θα επιστραφούν οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.