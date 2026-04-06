Μία συγγνώμη που έρχεται όταν είναι πλέον πολύ αργά.

Η Ερωφίλη συνειδητοποιεί ότι κατηγόρησε άδικα τον Στάθη, αλλά εκείνος δεν αλλάζει στάση απέναντί της.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 23:00 με ανατρεπτικές εξελίξεις.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:

Ο Αντώνης κατηγορεί την Ερωφίλη για την απώλεια του μωρού κι η Αλεξάνδρα τον βάζει στη θέση του. Ο Κωνσταντίνος μιλάει στον Κουράκο για το συμβάν με την Ισμήνη και τη νοσηλεύτρια κι αυτός θορυβείται, αλλά ο Λυκούργος τον παρακαλεί να το αποσιωπήσουν και δεσμεύεται να έχει ο ίδιος τον νου του στην κόρη του. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα κι αποφασίζει να της στήσει παγίδα, προκειμένου να μάθει αν τον απατάει.

Ο Κουράκος κι η Αριάδνη ξαγρυπνούν πάνω από το μωρό, με το ένα ευτράπελο να διαδέχεται το άλλο. Ο Αντώνης έχει ερωτικές επαφές με τη Μαρουσώ κι εκείνη τον συμβουλεύει να το σκεφτεί καλά πριν τα σπάσει με την οικογένεια Ρουσσάκη. Η Χριστιάνα λαδώνει τον γραφολόγο μέσω του Ρούσσου και καλύπτει τα ίχνη της. Η Βασιλική ετοιμάζεται να φύγει για τη Γερμανία και η Χάιδω με τον Στάθη δυσκολεύονται να το δεχτούν. Η Ερωφίλη βλέπει το βίντεο του ατυχήματος και συνειδητοποιεί ότι άδικα κατηγόρησε τον Στάθη. Έτσι, τον καλεί για να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά εκείνος της ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει πια καμιά επαφή μαζί της.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

