Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχε τις προάλλες ο Σωκράτης Φάμελλος. Υποδέχθηκε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. Ο Βηματοδότης δε γνωρίζει τις εσωκομματικές διαστάσεις της συζήτησης- γίνονται άλλωστε τόσο πολλά στον χώρο που δεν είναι ώρα για προβλέψεις- ξέρει όμως ότι ο Κοτζιάς είναι ο τελευταίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Ιράν, στο τέλος του 2015, προετοιμάζοντας μάλιστα το ταξίδι του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τεχεράνη.

Όπως σημειώνει ο Βηματοδότης, ο πρώην υπουργός θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ιδιαιτέρως για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση. Αν μπορούσε να στοιχηματίσει θα έλεγε ότι μιλά για μονομέρεια Μητσοτάκη προς τη Δύση.

Ο Νίκος Κοτζιάς φαίνεται ν’ αποφεύγει τελευταία τις δημόσιες παρεμβάσεις, όπως έμαθα όμως σε λίγες εβδομάδες θα βρεθεί σε πάνελ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με θέμα τη νέα διεθνή πραγματικότητα, στο πλάι της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ευάγγελου Βενιζέλου.