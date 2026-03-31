Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για την υπόθεση θανάτου μητέρας και κόρης στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα.

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστούν ξεκάθαρα ίχνη εγκληματικής ενέργειας που να παραπέμπουν σε μαχαίρωμα, στραγγαλισμό ή πυροβολισμό. Παράλληλα, δεν προέκυψε κάποιο προφανές παθολογικό αίτιο που να εξηγεί τον θάνατό τους καθώς οι δύο σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη.

Το στοιχείο αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση, αφήνοντας προς το παρόν την αιτία θανάτου απροσδιόριστη.

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατος των δύο γυναικών τοποθετείται χρονικά περίπου δύο μήνες πριν, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τον 54χρονο γιο και αδελφό της οικογένειας για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ο οποίος φέρεται να έμενε με τις νεκρές γυναίκες στο διαμέρισμα όλο αυτό το διάστημα. Ο 54χρονος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν μόνες τους και δεν ήθελε να μαθευτεί για αυτό αποφάσισε να μην πει κουβέντα σε κανέναν.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον το βάρος στις τοξικολογικές αναλύσεις, από τις οποίες αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι τότε, το πέπλο μυστηρίου παραμένει, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.