Τη σύλληψη του γιου και αδερφού των δύο γυναικών που βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου διέταξε ο εισαγγελέας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και πως τις μετέφερε στο σημείο για να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, ενώ οι συγγενείς αναφέρουν πως είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα πτώματα φαίνεται να βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από έναν μήνα, γεγονός που αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της έρευνας.