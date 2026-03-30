Οι καταγγελίες των συγγενών στην αστυνομία είναι αυτές που οδήγησαν στην αποκάλυψη των δύο γυναικείων σορών στην περιοχή του Ζωγράφου που συγκλονίζει από σήμερα το πρωί την κοινή γνώμη καθώς μάνα και κόρη βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε ένα διαμέρισμα και συγκεκριμένα σε ένα δωμάτιό του που η πόρτα του ήταν τσιμενταρισμένη.

«Δεν τους βλέπαμε ενάμισι – δυο μήνες»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, τουλάχιστον ενάμιση μήνα είχαν να δουν στη γειτονιά τις δύο γυναίκες, που βρέθηκαν σε κατάσταση σήψης.

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών.

«Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο»

Ο ίδιος προσθέτει μιλώντας στο orangenews.gr: «Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν τους συγγενείς, την ανιψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο»

Οικογενειακή τραγωδία

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία των εργαζόμενων σε μαγαζί εστίασης που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σπίτι των δύο γυναικών: «Είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».

Όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα, η μάνα δηλαδή, ήταν πάνω από 80 με 85, ενώ ο γιος της γύρω στα 50 με 55.

«Συνεχείς τσακωμοί»

«Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ’ ότι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. […] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι».

Η οικογενειακή καθώς φαίνεται τραγωδία στο διαμέρισμα του Ζωγράφου αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία, κατόπιν καταγγελιών συγγενών μετέβη στο διαμέρισμα. Αρχικά δεν της άνοιξε κανείς και στη συνέχεια επανήλθε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Κατά την είσοδο στο διαμέρισμα βρήκαν τη «τσιμεντωμένη» πόρτα και μετά την υποχώρησή της βρήκαν τις δύο σορούς σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα μη πληροφορίες έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος και αδερφός των δύο γυναικών που επίσης ζούσε στο διαμέρισμα.