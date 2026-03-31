Ο Γιάννης Χρηστάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τις πολιτικές προεκτάσεις και τα κενά της υπόθεσης των υποκλοπών. Πώς αλλάζει τα δεδομένα η δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν και πώς αναμένεται να αμυνθεί η κυβέρνηση.

Στο podcast με τίτλο «Τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση των υποκλοπών» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Γιατί καταδικάστηκαν στελέχη της Intellexa στην Ελλάδα, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

1:43 Η πολιτική διάσταση της απόφασης του δικαστηρίου.

2:31 Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη και τα αναπάντητα ερωτήματα.

4:12 Η αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στην εκπομπή «MEGA Stories».

5:31 Οι εξελίξεις προς δύο κατευθύνσεις και η έναρξη ερευνών εκ νέου.

9:44 Η άμυνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι πιθανότητες εμφυλίου εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας.

11:41 Πόσο πιθανό είναι να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών.

