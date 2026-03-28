Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τη Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της περιοδείας του για την παρουσίαση του βιλίου του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «καταστροφική για την κοινωνία» και «βουτηγμένη στη διαφθορά», συνδέοντας την κριτική του με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

Από την κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μείνει χωρίς αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής εναλλακτικής.

Καταγγελίες για τις υποκλοπές και τον «παρακρατικό μηχανισμό»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «έγκλημα και συγκάλυψη» με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εμπλέκεται «παρακρατικός κλάδος» που παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα, στρατιωτική ηγεσία, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού προμηθευτή λογισμικού Ταλ Ντίλιαν, αφήνοντας αιχμές ότι οι εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ υπογράμμισε πως οι ευθύνες έχουν πλέον, κατά την εκτίμησή του, και ποινική διάσταση.

Κριτική για την οικονομία και τις κοινωνικές ανισότητες

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για διεύρυνση των ανισοτήτων και πίεση στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Περιέγραψε μια εικόνα όπου, όπως είπε, «λίγα ολιγαρχικά συμφέροντα συσσωρεύουν υπερκέρδη», την ώρα που τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Αναφερόμενος σε δείκτες της Eurostat, υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους δείκτες, όπως η αγοραστική δύναμη, η φτώχεια και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική ρητορική.

Αναφορές σε «διπλή υποταγή» στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την κυβερνητική στρατηγική ως «διπλή υποταγή», τόσο προς διεθνείς ισχυρούς όσο και προς εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τις διεθνείς ισορροπίες και αναφέρθηκε επικριτικά στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για συμβολικές πολιτικές κινήσεις που, κατά την άποψή του, επηρεάζουν την εθνική αξιοπρέπεια.

Παρεμβάσεις για τον προοδευτικό χώρο και εσωτερική κριτική

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στον προοδευτικό χώρο, όπου άσκησε κριτική σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έκανε λόγο για μικροκομματικές σκοπιμότητες, εσωτερικές αντιφάσεις και πολιτική αστάθεια που, όπως είπε, ενισχύουν την αποχή και την απογοήτευση των πολιτών.

Παράλληλα, κάλεσε σε ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, μιλώντας για την ανάγκη μιας «ισχυρής Αριστεράς» ικανής να εμπνεύσει και να ενώσει.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εστιάζοντας σε παρεμβάσεις στο φορολογικό και ενεργειακό κόστος. Μεταξύ άλλων πρότεινε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, μείωση του ΕΦΚ, πλαφόν στις τιμές των διυλιστηρίων, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μέτρα κοινωνικής στήριξης, όπως μείωση κόστους μεταφορών και παρεμβάσεις στο στεγαστικό, προβάλλοντας μια συνολική αναδιανεμητική προσέγγιση.

Το πολιτικό μήνυμα και η επόμενη μέρα

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συσπείρωσης, υποστηρίζοντας ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα βρει απέναντί της μια «ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη». Τόνισε ότι στόχος είναι μια πολιτική δύναμη με εντιμότητα, εμπειρία και νέα πρόσωπα, ικανή, όπως είπε, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις.