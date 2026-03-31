Στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος τίθεται η ελληνική γλώσσα μέσα από το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις & Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου στο Brookline της Μασαχουσέτης, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross σε συνεργασία με τη Μονάδα «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Τα ιδρύματα και οι φορείς που συμμετέχουν

Στις εργασίες του Συμποσίου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Center for Hellenic Studies του University of Chicago, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ το παρών θα δώσουν πανεπιστημιακοί από ιδρύματα όπως το Harvard University, το Université de Montpellier Paul-Valéry και το Northeastern University.

Σε μια συγκυρία όπου η πληροφορία αποκτά αυξανόμενη γεωπολιτική βαρύτητα και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και διακινείται ο δημόσιος λόγος, το Συμπόσιο επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης, η σχέση γλώσσας και μέσων ενημέρωσης, οι στρατηγικές πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και οι προοπτικές για την εκπαίδευση και την ελληνόγλωσση παιδεία στη διασπορά.

Workshop για νέους ερευνητές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο workshop του Συμποσίου, το οποίο στρέφεται στη νέα γενιά ερευνητών της ελληνικής διασποράς. Φοιτητές και νέοι επιστήμονες από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού καλούνται να αποτυπώσουν τη δική τους εμπειρία από τη χρήση και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας σε ένα πολυγλωσσικό και ψηφιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας.

Την οργανωτική διεύθυνση του Συμποσίου έχει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center, Χρυσούλα Κουρκουντή, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος έχει η καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με τη σύμπραξη κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τη συμμετοχή της νέας γενιάς ερευνητών, το Συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από τη γλώσσα ως εργαλείο πολιτισμού, δημοκρατίας και καινοτομίας στον 21ο αιώνα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, 17.00-21.00

17.00 -Maliotis Theatre

Χαρετισμοί

–Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross.

-Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-Συμεών Τέγος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Βοστώνη

-Πανοσιολογιώτατος, δρ. Βαρθολομαίος Μερκάντο, Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Μαλιωτείου, Κοσμήτωρ φοιτητών Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής, Αν. Καθηγητής Κανονικού Δικαίου και εφημέριος του παρεκκλησίου της Σχολής.

Ομιλίες Στρογγυλής Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά)

17.15 – Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Maliotis Theatre

–Αναστασία Γιαννακίδου, Καθηγήτρια University of Chicago, Διευθύντρια Center for Hellenic Studies.

Η δυναμική της ελληνική γλώσσας στην ψηφιακή εποχή: από τη θεωρία στην πράξη.

-Stamatia Dova, Ph.D., Professor of Classics and Greek Studies, Director, Department of Greek Studies, Classics Program, Kallinikeion Institute, Hellenic College, Brookline, Massachusetts, U.S.A.

The Kallinikeion Institute at HCHC: 25 χρόνια διδασκαλίας της νέας ελληνικής στις Η.Π.Α.

-Εμίλ Θεοδωρόπουλος, Διδάκτωρ Γλωσσολογίας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική γλώσσα και ΜΜΕ: Από την κρίση στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Η ανθεκτικότητα και το μέλλον της Ελληνικής γλώσσας στα σύγχρονα μέσα.

19.30 – Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Maliotis Theatre

-Nicolas Prevelakis, Associate Senior Lecturer on Social Studies, Committee on Degrees in Social Studies, Harvard University; Associate Director of Curricular Development, Center for Hellenic Studies, Harvard University; Senior Fellow, Institut Montaigne, Paris.

Η ελληνική γλώσσα στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα.

-Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διευθυντής Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης.

Στρατηγικές επικοινωνιακής χειραγώγησης: Η εργαλειοποίηση της Ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

-Fr. Gregory-Telemachos Stamkopoulos, Assoc. Professor, Director of Digital Innovation Lab in Theology and Culture, Aristotle University of Thessaloniki.

Reimagining Greek Paideia through AI and Digital Innovation for the Greek-American Community. The Hellas-Alive case.

–Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης: Η αναδιαμόρφωση των σημασιών των λέξεων στον ψηφιακό λόγο.

Ελεύθερη συζήτηση με το κοινό.

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 10.30-12.30

Maliotis Cultural Center

WORKSHOP

Βιωματική προσέγγιση θεμάτων Διεθνούς Συμποσίου

Ανταλλαγή ιδεών – Ενίσχυση διεπιστημονικής σκέψης – για την ελληνική γλώσσα, τα ΜΜΕ & την εκπαίδευση

Παρεμβαίνουν:

-Δέσποινα Στεφάνου, Université de Montpellier Paul-Valéry, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διδακτόρισσα Γλωσσολογίας και Επιστημών Γλώσσας, Διδάσκουσα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γλωσσικές μεταβολές: Σύνδεση με την ψηφιακή εποχή και τα social media.

-Stavros Dimou, PhD Candidate in Computer Science, Khoury College of Computer Sciences, Northeastern University, Boston.

The Greek language in the 5G Era: Privacy and security in mobile networks.

-Athina Limnioudi, PhD Candidate, International and European Studies Department, University of Piraeus. Researcher Strategic Communication and News Media Laboratory

Greek language and history as tools for homophily appeals in international political communication in the digital environment.

Συντονισμός: Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Χρυσούλα Κουρκουντή.