Νέο θρίλερ στην περιοχή του Ζωγράφου και συναγερμός στην ΕΛΑΣ καθώς σε δωμάτιο διαμερίσματος – του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό – βρέθηκαν δύο σοροί γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο ημεδαπός ένοικος του διαμερίσματος, στο πλαίσιο της έρευνας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι συγγενείς κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι έχουν μήνες να δουν τη μάνα και την κόρη της και ότι μάλλον ο γιος τούς έχει κάνει κακό.

Τελικά η ΕΛΑΣ με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού μετέβησαν στο σπίτι όπου και βρέθηκε ένα δωμάτιο σφραγισμένο με σχεδόν χτισμένη πόρτα και μέσα περιείχε το μακάβριο εύρημα των δύο σορών σε προχωρημένη σήψη.