Στο επίκεντρο ενός νέου «πολέμου» εξουσίας στο Χόλιγουντ βρίσκεται η κολοσσιαία συμφωνία ανάμεσα σε Paramount και Warner Bros Discovery, με τις αμερικανικές αρχές να ανεβάζουν στροφές. Με το ύψος της συμφωνίας να αγγίζει τα 110 δισ. δολάρια, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια ψυχαγωγία, αλλά και ποιο θα είναι το τίμημα για την αγορά, τους δημιουργούς και τους εργαζόμενους.

Κλητεύσεις και εντατικοποίηση της έρευνας για την συγχώνευση Warner-Paramount

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχωρά σε κλητεύσεις στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής έρευνας για την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι η έρευνα περνά σε πιο ουσιαστική φάση, εξετάζοντας σε βάθος τις επιπτώσεις της συμφωνίας.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης σημειώνουν ότι οι αρχές ζητούν λεπτομερή στοιχεία για την παραγωγή περιεχομένου, τα δικαιώματα και τον ανταγωνισμό μεταξύ των streaming υπηρεσιών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο αντίκτυπος στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι κλήσεις σε ακρόαση αποτελούν μέτρο έρευνας και δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα. Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπιστώσει προβλήματα ανταγωνισμού, μπορεί να ασκήσει αγωγή για να εμποδίσει τη συναλλαγή ή να διαπραγματευτεί έναν συμβιβασμό για την επίλυση των προβλημάτων.

«Καμία fast track έγκριση»

Ο επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Omeed Assefi, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. «Η Paramount δεν θα έχει απολύτως καμία fast track έγκριση λόγω πολιτικών παραγόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο νομικός διευθυντής Makan Delrahim εμφανίστηκε προετοιμασμένος για πολυεπίπεδο έλεγχο, σημειώνοντας ότι «ήταν αναμενόμενο πολλές ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν τη συμφωνία».

Η διεθνής κινητοποίηση των αρχών

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τρίτους παράγοντες της αγοράς, ενώ και οι καναδικές αρχές έχουν κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας φέρεται να συλλέγει πληροφορίες από εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η πολυεπίπεδη αυτή κινητοποίηση υποδηλώνει ότι η συμφωνία θα περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανησυχίες για τον ανταγωνισμό και τις θέσεις εργασίας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι κατά πόσο η συγχώνευση θα περιορίσει τον αριθμό των αγοραστών για ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα. «Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για τη μείωση του ανταγωνισμού», ανέφερε παράγοντας της βιομηχανίας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Παράλληλα, η Paramount εκτιμά ότι μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 6 δισ. δολάρια μέσω συνεργειών — ένας όρος που συχνά συνδέεται με εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας. Αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι εξοικονομήσεις θα προέλθουν κυρίως από τεχνολογία και ακίνητα, οι ανησυχίες παραμένουν.

Το συνδικάτο Teamsters προειδοποίησε ότι η συμφωνία «αποτελεί άμεση απειλή για την απασχόληση» και κάλεσε τις αρχές να την μπλοκάρουν, εκτός αν υπάρξουν δεσμευτικές εγγυήσεις.

Στο στόχαστρο και οι κινηματογράφοι

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και από τον κλάδο των κινηματογραφικών αιθουσών. Ο πρόεδρος της Cinema United, Michael O’Leary, ήταν σαφής: «Η ιστορία δείχνει ότι η συγκέντρωση των στούντιο οδηγεί σε λιγότερες ταινίες. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά».

Οι ιδιοκτήτες αιθουσών φοβούνται ότι η μείωση της παραγωγής θα πλήξει άμεσα τα έσοδά τους, σε μια περίοδο που ο κλάδος προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει.

Ένα deal με υψηλό ρίσκο και μεγάλες προσδοκίες

Η Paramount φέρεται να κινήθηκε επιθετικά για να εξασφαλίσει τη συμφωνία, ξεπερνώντας ανταγωνιστές όπως το Netflix, και έχει δεσμευτεί να καταβάλλει αποζημίωση στους μετόχους της Warner αν υπάρξουν καθυστερήσεις στο κλείσιμο.

Ωστόσο, όσο η έρευνα βαθαίνει, γίνεται σαφές ότι το μέλλον της συμφωνίας θα κριθεί όχι μόνο από τη στρατηγική των εταιρειών, αλλά και από το κατά πόσο μπορούν να πείσουν τις αρχές ότι δεν θα διαταράξουν την ισορροπία στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας.

