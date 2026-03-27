Tα 200 δολάρια το βαρέλι ενδέχεται να φτάσει η τιμή του πετρελαίου, εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με την Macquarie Group Ltd, αναφέρει το Bloomberg.

Μια σύγκρουση που θα επεκταθεί στο δεύτερο τρίμηνο θα οδηγήσει σε ιστορικά υψηλές πραγματικές τιμές, ανέφεραν σε σημείωμα αναλυτές, σκιαγραφώντας ένα σενάριο με πιθανότητες 40%. Μια εναλλακτική προοπτική, με πιθανότητα 60%, υποδηλώνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει στο τέλος αυτού του μήνα, ανέφεραν.

Το Brent οδεύει προς ρεκόρ μηνιαίας αύξησης τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει συγκλονίσει την πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει την Τεχεράνη σε ένα σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας σοβαρά τις ροές ενέργειας που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

«Εάν τα στενά παρέμεναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές θα έπρεπε να κινηθούν αρκετά ψηλά ώστε να καταστρέψουν μια ιστορικά μεγάλη ποσότητα παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου», ανέφεραν οι αναλυτές στην έκθεση της 27ης Μαρτίου. «Ο χρόνος επαναλειτουργίας των στενών και οι φυσικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στα εμπορεύματα».

Η τιμή του Brent κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, έχοντας νωρίτερα μέσα στον μήνα αγγίξει τα 119,50 δολάρια.

Η μετέωρη στάση της Macquarie

Στις 18 Μαρτίου, η Macquarie, αποσύρθηκε από την υποβολή προσφορών για μερίδιο στο δίκτυο αγωγών πετρελαίου του Κουβέιτ αξίας έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε το Reuters, καθιστώντας την έναν από τους πρώτους γνωστούς επενδυτές που αποσύρθηκαν από συμφωνία στον Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο αυστραλιανή εταιρεία υποδομών ενημέρωσε την Kuwait Petroleum Corporation τότε ότι αποχωρεί από τη διαδικασία λόγω της σύγκρουσης και των αβέβαιων προοπτικών, καθώς οι διαπραγματευτές προσπαθούν να προχωρήσουν με τη συναλλαγή παρά την άνευ προηγουμένου περιφερειακή αστάθεια.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η σύγκρουση μειώνει τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τον Κόλπο, όπου εκατομμύρια βαρέλια αργού έχουν εγκλωβιστεί αφού το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

«Η Macquarie Asset Management ήταν και θα συνεχίσει να είναι αφοσιωμένη στην περιοχή και προωθεί ενεργά τις συζητήσεις σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ», ανέφερε σε δήλωσή του στο Reuters ο επικεφαλής υποδομών της Macquarie για την περιοχή EMEA, Martin Bradley.

Πηγή: ot.gr