Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές, την ώρα που η αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τις προεκτάσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ παραμένουν.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,74%, στις 2.024,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.014,81 (-2,20%) και 2.054,93 μονάδων (-0,25%). Ο τζίρος ανήλθε στα 278,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 47,2 εκατ. τεμάχια, ενώ, μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 5 εκατ. τεμάχια, αξίας 22,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,76%, στις 5.128,19 μονάδες, ενώ στο -1,79% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap, στις 2.536,57 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,44%, στις 2.200,58 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 1,95%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,94%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 1,19%.

Βαρύ το κόστος του Μαρτίου

Ο Μάρτιος εξελίσσεται σε έναν άκρως αρνητικό μήνα, μετά από έναν επίσης δύσκολο Φεβρουάριο, με τις απώλειες ήδη να βρίσκονται σε διψήφια ποσοστά. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον κάτω, τόσο από τον απλό όσο και από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, εξέλιξη που ενισχύει τις ενδείξεις τεχνικής επιδείνωσης της αγοράς.

Πλέον, το επόμενο βασικό «οχυρό» εντοπίζεται στις 2.000 μονάδες, ένα επίπεδο που θεωρείται κομβικό και καλείται να διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον η αγορά θέλει να αποφύγει περαιτέρω διολίσθηση σε χαμηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα, η διατήρηση αυτού του επιπέδου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τη διατήρηση «εφεδρειών», σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή αυτή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς το διεθνές κλίμα παραμένει εξαιρετικά ασταθές. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αλλάζει στάση σχεδόν καθημερινά, ενώ δε διαφαίνονται ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και επιβαρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, ακόμη και οι θετικές αναλύσεις δεν καταφέρνουν να ανακόψουν την πτωτική δυναμική, με τις αισιόδοξες συστάσεις να «καίγονται» από τη συνολική επιφυλακτικότητα. Ωστόσο, η Morningstar DBRS διατήρησε την πρόβλεψη για ανάπτυξη της Ελλάδας στο 2%, το 2026, αλλά τη μείωσε στο 1,8% για το 2027.

Επίσης, χαρακτηριστική ήταν η σημερινή έκθεση της Axia – Alpha Finance για τον τραπεζικό κλάδο, η οποία αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών, ακόμη και σε δυσμενή σενάρια. Αντίστοιχα, υπεραντίδραση καταγράφηκε και στη μετοχή της METLEN Energy & Metals PLC, η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο guidance και διατηρεί την εκτίμηση για EBITDA στα 750 εκατ. ευρώ, πιέζεται μετά την ανακοίνωση για ολιγοήμερη αναβολή των αποτελεσμάτων του 2025, έως τις 9 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος των ελεγκτικών αρχών για επιπλέον χρόνο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen έχασε 5,72%, με τον Τιτάν να ακολουθεί με -4,08%. Άνω του 3% ήταν η πτώση σε ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Eurobank, Aktor, Alpha Bank, Cenergy και ΕΥΔΑΠ και άνω του 2% σε Allwyn, ΓΕΚ Τέρνα και Κύπρου.

Οι απώλειες σε Βιοχάλκο, Σαράντη, Aegean, Πειραιώς, Optima Bank, Coca Cola, OTE και Λάμδα ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν ΔΕΗ και Jumbo. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Helleniq Energy, με τη Motor Oil να ολοκληρώνει στο +0,05% και την Εθνική στο +0,95%.

