Την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κινηθούν με ισορροπία και υπευθυνότητα απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι «στοχευμένα, προσωρινά και να δίνουν προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Πιερρακάκης: Προσωρινά μέτρα

«Οι επιλογές μας πρέπει να αντανακλούν ισορροπία και υπευθυνότητα», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά και να παραμείνουν προσωρινά, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς να δημιουργηθούν «νέα, μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον».

Ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε έχει ήδη καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου και σήμερα αυτή η συζήτηση συνεχίστηκε στο Eurogroup, με στόχο να διαμορφωθούν οι σωστές πολιτικές για την υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει», προσθέτοντας πως «η ορθή δημοσιονομική διαχείριση δίνει σε μια χώρα την ικανότητα να προστατεύει την κοινωνία και να επενδύει στο μέλλον της».

Καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης «η Ευρώπη σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι ήταν το 2022 κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση», καθώς έχει μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, έχει ενισχύσει τις ενεργειακές της υποδομές και έχει διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές.

Ο Κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε «ανησυχητική» τη σημερινή κρίση που επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο, τις τιμές και τη συνολική οικονομική σταθερότητα και τόνισε ότι χρειάζεται «αυξημένη επαγρύπνηση, συντονισμός και ετοιμότητα» για την υποστήριξη των πολιτών.

Σημείωσε επίσης ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης αρχίζουν ήδη να γίνονται αισθητές στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, κάτι το οποίο δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικούς κινδύνους χαμηλότερης ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό που θα καθορίσει, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, την κλίμακα του οικονομικού αντίκτυπου θα είναι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης.

Υψηλή αβεβαιότητα

Προσέθεσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και συμπλήρωσε πως«κοινή μας ελπίδα είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή σημαντικών και με διάρκεια διαταραχών στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει από το οπτικό της πεδίο τους στρατηγικούς της στόχους, επισημαίνοντας πως η ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή ανεξαρτησία παραμένουν στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όπως είπε, αυτή η κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για ακόμα περισσότερες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, στις υποδομές και στην ενεργειακή οικονομία της Ευρώπης.

Ο Κ. Πιερρακάκης, τόνισε ότι σήμερα η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει διττό ρόλο: να προστατεύσει τους πολίτες σήμερα και να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία για το αύριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς το «βασικό εργαλείο ανάπτυξης» που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι οι υπουργοί συζήτησαν για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις ενόψει των συνεδριάσεων ΔΝΤ και G7, κάνοντας λόγο για μια περίοδο βαθιών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις μεταβολές στο εμπόριο, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις διεθνείς οικονομικές ισορροπίες.

Ντομπρόβσκις: Δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου θα παρουσιάσει προτάσεις για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην ηλεκτρική ενέργεια.

O Βάλντις Ντομπρόβσκις έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας ώστε «η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα».

Παράλληλα, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων (ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες) και για τη δυνατότητα μείωσης σχετικών επιβαρύνσεων, καθώς και αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Σημείωσε επίσης ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι «στοχευμένη και προσωρινή», να μην αυξάνει τη συνολική ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να παραμένει συμβατή με τον στόχο της απανθρακοποίησης. Όπως ανέφερε, τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα λήψης διαφορετικών εθνικών μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι «ο δημοσιονομικός χώρος ελιγμών είναι πιο περιορισμένος από ό,τι στο παρελθόν».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας, ο Β. Ντομπρόβσκις ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, καθώς όπως είπε, η ενεργοποίησή της προϋποθέτει «σοβαρή οικονομική ύφεση» στην ΕΕ ή στην ευρωζώνη. Ο ίδιος τόνισε ότι με βάση την τρέχουσα ανάλυση της Επιτροπής, «δεν βρισκόμαστε εκεί» και πως το πιθανότερο σενάριο παραπέμπει περισσότερο σε «επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας» παρά σε «σοβαρή οικονομική ύφεση».

Το σημερινό Eurogroup, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης αντί της προγραμματισμένης συνεδρίασης στην Κύπρο, η οποία ματαιώθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος ενημέρωσε τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας.

