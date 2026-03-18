Την επιστροφή του Fuel Pass από το -όχι και τόσο μακρινό 2022- προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Mega, αν και πρόσθεσε ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μόνο εάν υπάρξει ευρωπαϊκή διευκόλυνση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, τα πάντα εξαρτώνται από τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης. Όπως είπε ο κ. Πιερρακαάκης αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επαναφοράς του Fuel Pass «Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Ήδη είμαστε, τέταρτη μέρα τώρα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη ημέρες για να μπορέσουμε να πούμε…». Πάντως, έκανε λόγο για ένα μέτρο «το οποίο έρχεται να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Πιερρακάκης: Η προϋπόθεση για τον ΕΦΚ

Αναφορικά με τον ΕΦΚ, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε το εξής: «Ο Πρωθυπουργός ανέφερε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως ένα παράδειγμα μέτρου το οποίο θα προκύψει στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας. Δηλαδή, να το πω κάθετα, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, όμως, μπορούμε να κάνουμε άλλα μέτρα. Όπως, π.χ, εκείνα τα οποία κάναμε το 2022, να το πω ευθέως, τα πιο στοχευμένα».

Από εκεί και πέρα, ο κ. Πιερρακάκης ήταν αρκετά ανήσυχος σε σχέση με τις εξελίξεις, καθότι όπως σημείωσε «Ακόμη και σήμερα αν λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή , θα χρειαστούμε δύο μήνες για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Η τριπλέτα παρεμβάσεων

Παράλληλα, ο ίδιος έκανε λόγο για τρία είδη παρεμβάσεων. Όπως σημείωσε: «Αυτό που θα σας πω είναι ότι μιλάμε για τρία είδη παρεμβάσεων. Κοιτάζεις τα στοχευμένα μέτρα τα οποία αφορούν το κάθε νοικοκυριό. Κοιτάζεις μέτρα όπως αυτά τα οποία υπονοεί αυτή σας η ερώτηση. Είναι το λεγόμενο pass-through στον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξάνεται, για παράδειγμα το κόστος ενέργειας και αυτό φτάνει στα λιπάσματα, φτάνει στα άλλα προϊόντα και έχει συνολική πληθωριστική επίπτωση στην οικονομία. Και υπάρχει και η διάσταση η ευρωπαϊκή του να πάμε πλέον να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Είναι αυτή η τριπλέτα, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από το πρόβλημα στο να δούμε πόσο θα διαρκέσει και πόσο βαθύ θα είναι. Αν μου λέγατε να αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία για μένα είναι καθοριστικά, αυτά θα ήταν τα εξής: Το πρώτο είναι καθ’ αυτά τα Στενά του Ορμούζ, το αναφέρετε συχνά, σας έχω ακούσει να το λέτε και ο ίδιος. Η βασική μεταβλητή είναι το για πόσο καιρό θα είναι κλειστά τα Στενά».

