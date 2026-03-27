Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός, μετά την αύξηση κατά 4,55% που ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η νέα αναπροσαρμογή εντάσσεται στη σταδιακή ενίσχυση των κατώτατων αποδοχών, με σωρευτική αύξηση που από το 2019 φτάνει τα 270 ευρώ μηνιαίως.

Συγκεκριμένα, από το 2019 έως σήμερα, η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού φτάνει το 41,54%, μεταφραζόμενη σε 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως. Σε όρους ετήσιων αποδοχών, αυτό αντιστοιχεί σε 4,2 έως 5,8 επιπλέον μισθούς.

Η νέα βάση αμοιβών και ο κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 στα 920 ευρώ μικτά. Αντίστοιχα, το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών διαμορφώνεται στα 41,09 ευρώ από 39,30 ευρώ.

Παράλληλα, αυξήσεις κατά 40 ευρώ περνούν και στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου, σε συνέχεια των παρεμβάσεων των προηγούμενων ετών (30 ευρώ το 2025 και 70 ευρώ το 2024).

Ποιοι επηρεάζονται

Η αύξηση έχει ευρύ αποτύπωμα στην αγορά εργασίας, καθώς επηρεάζει άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται σε όσους λαμβάνουν παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως επιδόματα μητρότητας, γονικής άδειας και ανεργίας, ενώ επηρεάζει και τις τριετίες.

Έμμεσα, πιέζει ανοδικά και τον μέσο μισθό της οικονομίας, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ.

Το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους

Σε καθαρούς όρους, η αύξηση μεταφράζεται σε περιορισμένες αλλά μετρήσιμες ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα:

Για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 54 ευρώ και ετήσιο όφελος 756 ευρώ (σε 14 μισθούς).

Για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 781 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 38 ευρώ και ετήσια ενίσχυση 529 ευρώ.

Οι τριετίες και τα επιδόματα εργοδότη

Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που καταβάλλονται από τον εργοδότη. Σύμφωνα με άρθρο του Παλαιολόγου Ι. Λιάζου στον ΟΤ μεταξύ αυτών:

Το επίδομα τριετιών, που κυμαίνεται από 10% έως 30% στον βασικό μισθό (και 5% έως 30% στα ημερομίσθια)

Το επίδομα γάμου, που αντιστοιχεί στο 10% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου

Ο κατώτατος μισθός και το ντόμινο στα επιδόματα

Πέραν των εργοδοτικών παροχών, η αύξηση του κατώτατου ενεργοποιεί ένα ευρύτερο «ντόμινο» αναπροσαρμογών σε επιδόματα που υπολογίζονται με βάση αυτόν.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και γονικής άδειας και λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις που έχουν ως σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό.

ΠΗΓΗ: ot.gr