Σε τροχιά παρατεταμένης κρίσης εισέρχεται η Wall Street, καθώς η αρχική αισιοδοξία για μια σύντομη ανάφλεξη στο Ιράν, δίνει τη θέση της στον φόβο για μια μακροχρόνια οικονομική αιμορραγία. Ο δείκτης – βαρόμετρο S&P 500 κατέγραψε την Παρασκευή την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, σημειώνοντας το χειρότερο αρνητικό σερί από το 2022, με τους επενδυτές να συνειδητοποιούν ότι το «φθηνό πετρέλαιο» ανήκει πια στο παρελθόν.

Το «ροζ σενάριο» κατέρρευσε

Για μεγάλο διάστημα, οι αγορές προσκολλήθηκαν σε μια καθησυχαστική προοπτική: ότι η σύγκρουση θα τελείωνε γρήγορα και τα υγιή εταιρικά κέρδη θα απορροφούσαν τους κραδασμούς. Αυτή η πεποίθηση πλέον μεταβάλλεται.

Με τη νέα βουτιά της Παρασκευής, ο S&P 500 απέχει πλέον σχεδόν 9% από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου. Παράλληλα, οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025, όταν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό είχαν προκαλέσει μαζικές ρευστοποιήσεις.

Το πετρέλαιο «καίει» τα χαρτοφυλάκια

Η ρίζα του κακού βρίσκεται στις τιμές της ενέργειας. Από την έναρξη των εχθροπραξιών, τον περασμένο μήνα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, σε σχέση με την αρχή του έτους. Το Brent, από τα 72,48 δολάρια, εκτινάχθηκε πάνω από τα 112 δολάρια.

«Οι επενδυτές τρομάζουν γιατί βλέπουν ότι οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν», εξηγεί ο Stuart Kaiser της Citigroup. Οι εκτιμήσεις πλέον θέλουν το Brent να παραμένει πάνω από τα 80 δολάρια, μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, ανατρέποντας κάθε σχεδιασμό για μείωση του πληθωρισμού.

«Θάνατος με χίλιες μαχαιριές» για τους traders

Η μεταβλητότητα έχει χτυπήσει «κόκκινο», μετατρέποντας τις αίθουσες συναλλαγών σε πεδία μάχης. Ενώ οι ημερήσιες μεταβολές στο κλείσιμο φαίνονται μικρές (περίπου 0,3%), οι διακυμάνσεις ενδοσυνεδριακά ξεπερνούν το 1,3%, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν σπασμωδικά σε κάθε είδηση από το μέτωπο.

Nasdaq: Εισήλθε σε περιοχή «διόρθωσης» (πτώση άνω του 10% από τα υψηλά).

Russell 2000 & Dow Jones: Ακολούθησαν την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας ότι η πτώση είναι πλέον οριζόντια.

Εξαίρεση: Μόνο ο ενεργειακός κλάδος παραμένει στο «πράσινο», ευνοημένος από την ακρίβεια στα καύσιμα.

Το «φάντασμα» των επιτοκίων και η γεωπολιτική αστάθεια

Η Fed φαίνεται να «παγώνει» κάθε σκέψη για μείωση επιτοκίων, καθώς ο πόλεμος τροφοδοτεί εκ νέου τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ εκτινάχθηκε στο 4,43%, συμπαρασύροντας τα στεγαστικά δάνεια στο 6,5%.

Στη διεθνή σκηνή, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη:

Ευρώπη: Ο δείκτης Stoxx 600 έχει υποχωρήσει σχεδόν 10%, με τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Μιλάνο να βρίσκονται σε φάση διόρθωσης.

Ασία: Ως ο βασικός προορισμός του πετρελαίου που μπλοκάρεται στα Στενά του Ορμούζ, δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.

Δολάριο: Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τις εισαγωγές ενέργειας ακόμη πιο ακριβές για τις υπόλοιπες χώρες.

Η αγορά παραμένει δέσμια των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ. Όσο το Ιράν απαγορεύει τη διέλευση πλοίων και η Ουάσινγκτον στέλνει αντιφατικά μηνύματα – από ειρηνευτικά σχέδια μέχρι ενισχύσεις στρατευμάτων – η αβεβαιότητα θα είναι ο μόνος κυρίαρχος.