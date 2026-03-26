Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές, καθώς η Wall Street κατέγραψε μια από τις χειρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων ετών, με την κεφαλαιοποίηση να «αιμορραγεί» κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μόλις 24 ώρες.

Η εμπλοκή στις διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύρραξης με το Ιράν και οι απειλές για «στραγγαλισμό» του παγκόσμιου εφοδιασμού, μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδήγησαν το Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Με τον Nasdaq να εισέρχεται πλέον σε τροχιά «διόρθωσης» και τον S&P 500 να οδεύει προς την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, οι επενδυτές τρομάζουν μπροστά στο φάσμα ενός παρατεταμένου στασιμοπληθωρισμού, την ώρα που το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Wall Street είδε τις ελπίδες για τερματισμό της σύρραξης με το Ιράν να εξανεμίζονται, με αποτέλεσμα ο δείκτης S&P 500 να καταγράψει τη χειρότερη ημέρα του από τον Ιανουάριο, σημειώνοντας πτώση 1,7%. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, η χρηματιστηριακή αξία που έχει χαθεί, αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 469 μονάδες (-1%), ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq βυθίστηκε κατά 2,4%. Η πτώση αυτή φέρνει τον Nasdaq σε επίπεδα άνω του 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, εισερχόμενος επίσημα σε αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «περιοχή διόρθωσης».

Το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ και το ράλι του πετρελαίου

Η άρνηση της Τεχεράνης για απευθείας συνομιλίες και η απόρριψη της πρότασης κατάπαυσης του πυρός, μέσω Πακιστάν, επανέφεραν τον τρόμο στις αγορές ενέργειας. Το Ιράν φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό στα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «διόδιο» για τα δεξαμενόπλοια, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή του Brent εκτινάχθηκε κατά 4,8%, κλείνοντας στα 101,89 δολάρια το βαρέλι (από 70 δολάρια προπολεμικά), ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 4,6% στα 94,48 δολάρια.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και ο εφιάλτης του πληθωρισμού

«Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά», προειδοποίησε ο pρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω των social media, τονίζοντας πως «δε θα υπάρχει επιστροφή». Η άνοδος του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να σκαρφαλώνει στο 4,42%. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε ακριβότερα στεγαστικά δάνεια και αυξημένο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, φρενάροντας την οικονομία.

Παράλληλα, οι ελπίδες της Wall Street για μείωση των επιτοκίων από τη FED, εντός του 2026, έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί, καθώς μια τέτοια κίνηση θα κινδύνευε να εκτροχιάσει περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Στο «κόκκινο» η Big Tech: Meta και Alphabet σε ελεύθερη πτώση

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις. Η Meta Platforms σημείωσε βουτιά 8% και η Alphabet 3,4%, επηρεασμένες και από την καταδικαστική απόφαση ένορκων για την εξάρτηση των ανηλίκων από τα social media (Instagram, YouTube).

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Nvidia (-4,2%) και η Amazon (-2%), ενώ η Apple κατάφερε να διασωθεί οριακά με άνοδο 0,1%.

Παγκόσμιο sell-off στις αγορές

Η απαισιοδοξία μεταφέρθηκε και στις διεθνείς αγορές: