Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει συμφωνία» σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις έγιναν σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο έντασης μετά την απόρριψη από το Ιράν ειρηνευτικής πρότασης του Λευκού Οίκου.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι σαν αυτό που κάνουμε στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και αυτοί διαπραγματεύονται, παρεμπιπτόντως, και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν επειδή νομίζουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους. Φοβούνται επίσης ότι θα τους σκοτώσουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Ιράν σχεδίου ειρήνης που είχε προτείνει ο Λευκός Οίκος.

Η ιρανική πλευρά χαρακτήρισε τις αμερικανικές απαιτήσεις «υπερβολικές», εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους όρους που περιλαμβάνονται στην πρόταση.

«Η Τεχεράνη συνεχίζει τον πόλεμο»

Και ενώ το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή ο πόλεμος μαίνεται με σφοδρά χτυπήματα εκατέρωθεν για 27η ημέρα.

Το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, φοβούμενο χερσαία αμερικανική επιχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει από αέρος το νησί, δίχως ωστόσο να πειράξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, λέει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον πόλεμο. Επιμένει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά μόνο μηνύματα από μεσολαβητές, που «δεν είναι εποικοδομητικά».

Ο Λευκός Οίκος: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση»

Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι «δεν είναι σε αδιέξοδο οι συνομιλίες αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση».

Ευρείας κλίμακας επιθέσεις από το Ισραήλ

Οσον αφορά τον Μπένιαμιν Νετανιάχου οι New York Times αναφέρουν ότι «φοβάται» την εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και έδωσε εντολή για μαζικά χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δημοσίευμα που ήδη επιβεβαιώνεται καθώς ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στο Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.