Συνελήφθη πριν από λίγο στην περιοχή των Ελληνορώσων, στο Ψυχικό, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 35χρονος άνδρας που αναζητούνταν μετά από επίθεση με τσεκούρι σε βάρος αστυνομικών τις πρωινές ώρες στους Αμπελόκηπους.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης στους Αμπελόκηπους, όταν ο 35χρονος άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς που είχαν μεταβεί στο σπίτι του για την εκτέλεση εισαγγελικής εντολής ακούσιας νοσηλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί σε κατοικία επί της οδού Ροστοβίου. Οι δύο αστυνομικοί, που είχαν πάει για τη διαδικασία μεταφοράς του άνδρα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αιφνίδια και βίαιη αντίδρασή του.

Κατά την επίθεση, ο δράστης τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς στο κεφάλι. Ευτυχώς, ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός, ενώ ο ένστολος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις