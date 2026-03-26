Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 26 Μαρτίου 2026, η ιταλική οβίδα που βρέθηκε χθες κοντά σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην περιοχή της Πεύκης.

Το ιδιαίτερα επικίνδυνο πυρομαχικό εντόπισαν παιδιά που έπαιζαν σε διπλανό οικόπεδο. Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς τους για την ανακάλυψή τους, φέρεται να κράτησαν την οβίδα στα χέρια τους.

Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς.

Οι αρχές τονίζουν ότι, παρά την αναστάτωση, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, εφόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η επιχείρηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.