Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην Πεύκη, μετά τον εντοπισμό οβίδας σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Η οδός Δημοκρατίας παραμένει κλειστή από το ύψος της οδού Σαλαμίνος, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οξειδωμένη ιταλική οβίδα, η οποία χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά την παλαιότητά της, χαρακτηρίζεται ενεργή, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο αναμένεται μονάδα του Στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωσή της, επιχείρηση που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.