Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που δεν επιτρέπουν την άνεση της ρουτίνας ή της αυταρέσκειας. Το Συνέδριο του ΠαΣοΚ είναι μία από αυτές, γιατί το διακύβευμα αφορά το εθνικό και όχι το στενά

κομματικό ακροατήριο. Το Συνέδριο μας καλείται να απαντήσει στο ερώτημα αν το ΠαΣοΚ μπορεί να ξανασταθεί ως πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη και να συνδεθεί με το αίτημα της πολιτικής αλλαγής ή όχι. Αν θα διαμορφώσει τις εξελίξεις ή απλά θα τις ακολουθήσει. Και η απάντηση είναι ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις και να νικήσουμε.

H ευκαιρία για την ανατροπή του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού υπάρχει. Η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και ακριβότερη, η κατοικία μετατρέπεται σε άπιαστο όνειρο, οι αντοχές της μεσαίας τάξης μειώνονται, ενώ η σχέση του πολίτη με κρίσιμα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία και η παιδεία, γίνεται περισσότερο εύθραυστη και ανασφαλής. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις παρακρατικές πρακτικές των υποκλοπών, τη συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών, το γαλάζιο πελατειακό δίκτυο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ατέλειωτες απευθείας αναθέσεις, πυροδοτούν μια ευρεία κοινωνική δυσαρέσκεια που αναζητά την απαλλαγή από την σημερινή κυβέρνηση.

Το κοινωνικό πεδίο είναι αυτό στο οποίο θα κριθεί το Συνέδριο. Όχι από το πόσο ομαλά θα κυλήσει, ούτε από το πως θα αποτυπωθούν οι συσχετισμοί, αλλά από το αν το ΠαΣοΚ θα δείξει ότι κατανοεί ξανά τη φύση της ιστορικής του αποστολής. Να οργανώνει πολιτικά τις ανάγκες εκείνων που βλέπουν τη ζωή τους να γίνεται δυσκολότερη. Να ξαναμιλήσει με πειστικότητα σε αυτούς που πιέζονται από το κόστος ζωής, σε όσους νιώθουν ότι εργάζονται περισσότερο και απολαμβάνουν λιγότερο, στους νέους που μεταθέτουν το μέλλον τους, σε κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι η αξιοπρέπειά του δοκιμάζεται βίαια.

Το πραγματικό ζητούμενο για το ΠαΣοΚ είναι να πείσει ότι αποτελεί την εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου. Μια τέτοια αξίωση απαιτεί συγκεκριμένη πρόταση για τον ρόλο του κράτους, τα όρια της αγοράς, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την θωράκιση της εργασίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της περιφέρειας, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν αρκεί η ιδεολογική επίκληση του προοδευτικού χώρου. Χρειάζονται καθαρές επιλογές και αποφάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής.

Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ύπαρξη καθαρού στόχου. Το ΠαΣοΚ διεκδικεί την πρωτιά έστω και με μία ψήφο, ώστε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης

συνεργασίας με προοδευτικό πρόσημο. Καθαρός στόχος, καθαρό μήνυμα, καθαρή επιλογή από τους πολίτες. Η καθαρότητα είναι το μείζον διακύβευμα του Συνεδρίου. Και είναι αυτή που θα κρίνει αν θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νικηφόρας πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το ΠαΣοΚ, στη σημερινή συγκυρία, δεν έχει πλέον την πολυτέλεια χαμένων ευκαιριών. Γι’ αυτό

το Συνέδριο πρέπει να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του ΠαΣοΚ για την νίκη στις εκλογές, την πολιτική αλλαγή, την προοδευτική διακυβέρνηση.