Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην ΕΛ.ΑΣ., όταν άνδρας Αφρικανικής καταγωγής εμφανίστηκε μπροστά από το κτίριο της ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και απείλησε ότι είναι ζωσμένος με εκρηκτικά και ότι θα προκαλέσει έκρηξη.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου απέκλεισαν την περιοχή και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων. Παράλληλα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο δράστης που συνελήφθη φαίνεται ψυχικά ασθενής, 48 ετών από το Σουδάν και έχει απασχολήσει για ναρκωτικά στο παρελθόν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν του πήραν την τσάντα προσεκτικά και τον συνέλαβαν.

Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη από τα ΤΕΕΜ στο σημείο για να διαπιστωθεί εάν είναι αληθινές οι χειροβομβίδες και τελικά ήταν πράγματι αληθινές. Ωστόσο, ήταν 2 και όχι 3 όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα.