Εντυπωσιασμένος από τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Fly over στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εργοτάξιό του. Νωρίτερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη.

«Πολύ σημαντική παρέμβαση»

«Θέλω να συγχαρώ τις κατασκευαστικές εταιρίες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους γιατί όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία εκτελείται το έργο και είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν χαλάλι, άξιζε αυτή η ταλαιπωρία», δήλωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν που θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της θεσσαλονίκης. Θα προστεθεί στο Μετρό το οποίο επεκτείνεται και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής. Θα μας βλέπετε συχνά εδώ, θα περνάμε από το εργοτάξιο να βλέπουμε την πρόοδο. Είναι πολύ εντυπωσιακό και αποδεικνύεται ακόμα ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου και μπορούν να φέρουν εις πέρας τεχνικά πολύπλοκα έργα».

«Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών»

Η έρευνα και η καινοτομία έχουν πρακτικά αποτελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία των συστημάτων, τα οποία με πληροφορίες από τη Google, τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη ρύθμιση των φαναριών κατάφεραν να προβλέπουν με ακρίβεια 93% την κίνηση στους δρόμους δύο ώρες πριν και να μειώσουν την κυκλοφορία στους δρόμους κατά 10-15%.

Κάθε μέρα 15.000 άτομα (600.000 τον χρόνο) ενημερώνονται δωρεάν γι’ αυτές τις πληροφορίες με εφαρμογή στο κινητά τους τηλέφωνα, τόνισε ο διευθυντής ερευνών Ευάγγελος Μητσάκης κι έτσι οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν την πιο γρήγορη και ασφαλή διαδρομή.

Οι αρμόδιοι του ΙΜΕΤ δήλωσαν έτοιμοι να εφαρμόσουν τα συστήματα αυτά και για την κυκλοφορία στην Αθήνα και αυτός είναι ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε πως «η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη».

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παίρνοντας ανοιχτά δεδομένα από την Google, αλλά και χρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων μπορούμε πια να συνθέτουμε μία εξαιρετικά καλή εικόνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα είναι η κίνηση στο μέλλον και να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ροή της κίνησης και βέβαια να εντοπίζουμε σημεία τα οποία είναι επίφοβα για ατυχήματα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα τροχαία ατυχήματα και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά την οποία έχετε κάνει. Αμέσως μετά ο επόμενος στόχος είναι να φέρουμε το σύστημα αυτό στην Αθήνα. Θα διασφαλίσουμε και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις γιατί θέλουμε η καινοτόμος έρευνα η οποία γίνεται στην πατρίδα μας να έχει πρακτικές εφαρμογές».

«Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι ο οδηγός όχι μόνο για τη χώρα. Βρισκόμαστε στην παγκόσμια πρωτοπορία του πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, τελικά, μεταφράζεται σε μία καλύτερη πραγματικότητα για τους πολίτες. Έχουμε προικίσει τη Θεσσαλονίκη με πολύ σημαντικά έργα υποδομής. Δεν έχουμε, όμως, παντού την ίδια δυνατότητα να κάνουμε τόσο σημαντικές παρεμβάσεις. Άρα και ένα κέρδος της τάξης του 10% με 15% μείωση της κυκλοφορίας στην Αττική μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη και γρήγορη διαφορά» σημείωσε ο πρωθυπουργός, ενώ δήλωσε τη στήριξη της κυβέρνησης να αναπτυχθούν και νέες εφαρμογές στο ΙΜΕΤ.