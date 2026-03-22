Η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στο κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Στο μήνυμα του καλεί την Ευρώπη να είναι έτοιμη και με συγκεκριμένο σχέδιο στην περίπτωση που υπάρξει επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επιπλέον ο Πρωθυπουργός πάντα μιλώντας για την Ευρώπη αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν προκειμένου νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μη βρεθούν στο έλεος μιας ενεργειακής κρίσης.

Αναφερόμενος στα καθ’ υμάς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίσει ως την πιο σημαντική είδηση της εβδομάδας που πέρασε τη η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε και αφορά στον επισιτισμό. Τέλος αναφέρεται στην απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους και καταλήγει λέγοντας: «στόχος όλων των προσπαθειών είναι ένα κράτος που εκσυγχρονίζεται, που νοικοκυρεύεται και που αναπτύσσεται, όχι για τους αριθμούς, αλλά για να επιστρέφει αυτή την πρόοδο με κάθε τρόπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη».

Η Ευρώπη και η τυχόν επίθεση από Ανατολάς

Ειδικότερα αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή ο Πρωθυπουργός έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη», ωστόσο πρέπει να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος».

Μέτρα για την αποφυγή οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρει: «η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας για την οποία συζητήσαμε επί μακρόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ενεργειακή κρίση».

Το κυβερνητικό έργο

Οσον αφορά τα κυβερνητικά πεπραγμένα και τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμός αναφέρει ότι: «Καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι ταβέρνες και επιχειρήσεις αρτοποιίας. Έχει διετή διάρκεια και προβλέπει αυξημένες απολαβές από 6 έως 25% για όλες τις ειδικότητες. Οι βασικοί μισθοί θα διαμορφωθούν μεταξύ 950 και 1.000 ευρώ μεικτά ανάλογα με την ειδικότητα και θα επηρεαστούν προς τα πάνω επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης. Άλλη μία σημαντική συμφωνία στον χώρο της εργασίας».

«Με τη βοήθεια ενός νέου ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet» η απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους γίνεται καθολική και η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας περνά πλέον στον πωλητή» σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.