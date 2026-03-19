Mε το βλέμμα στραμμένο σε τρία μέτωπα και με βαθιά ανησυχία για την ορθή αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα στην Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Το κλίμα είναι ήδη βαρύ καθώς είναι κοινή εκτίμηση των ηγετών οτι αυτός ο πόλεμος δεν φαίνεται οτι μπορεί να τερματιστεί σύντομα, και σίγουρα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ένα σταθερό δρόμο αποκατάστασης για την συνέχεια.

Η Ευρώπη, έχοντας στείλει στο σύνολό της ένα σαφές μήνυμα προς τον Πρόεδρο Τραμπ οτι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας και δεν θα συμμετάσχουμε» έχει ήδη αρχίσει να βιώνει τις πρώτες συνέπειες του πολέμου.

Οι ροές και κατ επέκταση οι τιμές της ενέργειας λόγω των στενών του Ορμούζ δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ανάγκες άμεσης αντιμετώπισης ενώ στην ολοφάνερα φορτισμένη επιστολή της Ουρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προς τους ηγέτες της Συνόδου, οι μεταναστευτικές ροές είναι ένα τεράστιο πρόβλημα οι παρυφές του οποίου έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα με τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι κατ αρχήν είναι θετικά διακείμενος σε όσα αναφέρει η κ. Φον Ντερ Λάιεν στην επιστολή της.

Πρόταση για ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας των καταναλωτών

Επιπρόσθετα , στο θέμα που «καίει» και στην Ελλάδα σχετικά με το ράλι των τιμών στα καύσιμα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν οτι η παρέμβαση του πρωθυπουργού σήμερα στο Συμβούλιο θα κινείται στο πλαίσιο των όσων περιέγραψε στην πρόσφατη συμμετοχή του στο συνέδριο του Bloomberg στην Αθήνα.

Αυτή είναι οτι θα πρέπει να διαμορφωθεί μία ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις που πηγάζουν από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και θα ζητήσει από τους ομολόγους του , έχοντας και την εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία να ετοιμάσουν άμεσα ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης. Αυτά, κατά τον Κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, ώστε να προστατεύσει τους ευρωπαίους καταναλωτές από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα δεδομένα για τον ΕΦΚ και η αμυντική θωράκιση

Πληροφορίες από πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν οτι ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει βάλει στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και φάνηκε ενοχλημένος από ορισμένα δημοσιεύματα που υπήρξαν στο εσωτερικό για το ζήτημα αυτό.

Σε οτι αφορά την στήριξη της ευρωπαικής άμυνας και της Κύπρου απέναντι σε πιθανές απειλές έχει αναπτύξει και δημοσίως την θέση της Ελλάδας ενώ θα υποστηρίξει μία σθεναρή στάση των ευρωπαίων εταίρων στο ζήτημα αυτό με ενίσχυση της παρουσίας δυνάμεων στην επιχείρηση ASPIDES στην ερυθρά θάλασσα.