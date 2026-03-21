Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Σενάρια πολέμου για τα καύσιμα

Φόβοι για εκτόξευση στα 200 δολάρια το βαρέλι – Τα μέτρα και οι αντοχές

Στην επίσπευση της ανακοίνωσης των μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα προσανατολίστηκε η κυβέρνηση μετά τη Σύνοδο Κορυφής και ενώ εκκρεμεί το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει τόσο στο αφήγημα της σταθερότητας όσο και στο προεκλογικό «απόθεμα παροχών», που πάντως είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη ΔΕΘ.

Ζεσταίνεται έτσι το σενάριο των πρόωρων εκλογών, με τον πρωθυπουργό να «ακούει για πρώτη φορά» τις σχετικές εισηγήσεις, όπως αναφέρεται στο «Βήμα». Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας αλόγιστης εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου, όπως μαρτυρεί και η έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την ερχόμενη Παρασκευή.

***

ΤΟ ΒΗΜΑ: Ωρα δικαιοσύνης

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ένα τραγικό γεγονός, ένα πολύνεκρο δυστύχημα, έρχεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα να κριθεί εκεί που πρέπει να κρίνονται όλα τα δράματα στις δημοκρατίες και τα κράτη δικαίου. Στο δικαστήριο.

Η δικαστική έρευνα κράτησε τρία χρόνια, ανέτρεξε σε εκατοντάδες καταθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, καταγράφηκε σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες δικογραφίας.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο σε μια δίκη πολυπρόσωπη που αναμένεται να διαρκέσει μερικούς μήνες. Υπομονή να έχουμε.

***

COMICS JOURNALISM

Η «ώρα της δικαιοσύνης» για την τραγωδία των Τεμπών σημαίνει από τη Δευτέρα στο δικαστήριο της Λάρισας.

«Το Βήμα» παρουσιάζει το ντόμινο λαθών, παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών με ένα εικονογραφικό ρεπορτάζ που βασίζεται στην ακρίβεια των γεγονότων

Αρθρα:

«Τώρα, να σιγήσουμε οι πολιτικοί» – Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής ΠαΣοΚ

«Οχι στη δικτατορία του ανορθολογισμού» Χριστόφορος Σεβαστίδης, πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

***

Στενά του Ορμούζ

Το (αδύνατο) στρατιωτικό σενάριο

Ασκήσεις επί χάρτου και «παιχνίδια πολέμου»

Η ανάλυση των αμυντικών ινστιτούτων και τα αδιέξοδα του Πενταγώνου

Συνεντεύξεις:

Καμίλ Γκραν Επικεφαλής Ενωσης Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής, Αμυνας και Ασφάλειας της Ευρώπης (ASD)

Τάνα Κρίουσον Ειδική του ΝΑΤΟ στον «γνωστικό πόλεμο»

Ερευνα Metron Analysis:

Ανησυχείτε για την οικονομία, την ασφάλεια ή την εμπλοκή της χώρας μας;

Να λήξει ο πόλεμος άμεσα ή αφού πέσει το καθεστώς στο Ιράν;

***

Ακόμη,

Υποκλοπές

Μετά την απόφαση: Δέκα πρόσωπα αναζητούν ένοχο

***

«Β» – Αποστολή

Άβατο κράτος: Η έρημη χώρα του βόρειου Έβρου

***

Ερευνα

Φυτοφάρμακα: Δηλητήριο στο 70% των εδαφών της Ευρώπης

***

«Β» – Αποκλειστικό

Ντέιβιντ Σόλοϊ: «Το σώμα είναι θεμέλιο της ύπαρξής μας»

***

The Wall Street Journal

Σύγχρονη ζωή: Όταν τα ψηφιακά ίχνη προδίδουν την έκπληξη

***

Μαζί με το Βήμα της Κυριακής

Την Κυριακή 22 Μαρτίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο τέταρτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ιστορία των λέξεων, τόμος Δ’ (Π-Σ)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας.

Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα. Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης.

Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους. Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

Harper’s Bazaar

Η ατμοσφαιρική Μαγιόρκα προσφέρει το ιδανικό “σκηνικό” για να αναδειχθούν οι δημιουργίες με κινηματογραφική αύρα και αισθησιακή πολυτέλεια που φοράει η Valentina Sampaio στην αποκλειστική φωτογράφιση του Harper’s Bazaar Greece.

Σε µια εποχή που ισορροπεί ανάµεσα στην αβεβαιότητα και την ανάγκη για έκφραση, η µόδα επιστρέφει στο πιο ουσιαστικό της νόηµα µε ρούχα που κινούνται, χρώµατα που συγκρούονται και σιλουέτες που επαναπροσδιορίζουν το dressing up. Νέοι σχεδιαστές στο τιμόνι των μεγάλων οίκων δημιουργούν αριστουργήματα που γεννούν το εύλογο ερώτημα “πώς να το φορέσω, ώστε να το αναδείξω καλύτερα”; Όλες οι απαντήσεις στα καίρια στυλιστικά ερωτήματα της σεζόν συγκεντρώθηκαν στις σελίδες του νέου τεύχους!

Όπως επίσης και ένα κείμενο-ωδή, στο απόλυτο φετίχ της σεζόν που δεν είναι άλλο από το μεταξωτό φουλάρι. Γενιές γυναικών έχουν επιλέξει το µικρό μεταξωτό μαντήλι ως απαραίτητο αξεσουάρ για να προσδώσουν κομψότητα και φινέτσα σε κάθε τους εμφάνιση. Αυτή την άνοιξη όµως το µαντίλι αποκτά µια πιο τολμηρή διάσταση, όπως είδαμε και στις σημαντικές πασαρέλες των μητροπόλεων της μόδας.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλo, ο Ουρουγουανός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φεδερίκο Βαλβέρδε. Οι πρόσφατες εκρηκτικές εμφανίσεις του σε αγώνες του UEFA Champions League και τα θεαματικά γκολ (τρία στη σειρά) στα δίχτυα της αντιπάλου Μάντσεστερ Σίτι τον οδήγησαν στην ολόχρυση κορυφή, μαζί με άλλους μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

