Το ντόμινο της καταδίκης

Ο 2ος γύρος της απόφασης για τις υποκλοπές – Οι ιδιώτες και τα πολιτικά πρόσωπα

Δικαστική απόφαση με πολιτικές προεκτάσεις» θεωρείται αυτή του μονομελούς πρωτοδικείου με την οποία καταδικάστηκαν τέσσερις ιδιώτες για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Δικαστικές πηγές περιγράφουν στο «Β» τις εξελίξεις που θα μπορούσε να δρομολογήσει η επανεξέταση του φακέλου της υπόθεσης των υποκλοπών, ο οποίος είχε τεθεί στο αρχείο από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Παιχνίδι με τη φωτιά

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Θα γενικευτεί ο πόλεμος με το Ιράν; Το ερώτημα απευθύνεται στον πρόεδρο Τραμπ. Η απάντηση όμως αφορά όλον τον πλανήτη. Μετά και την επίθεση στην Τεχεράνη δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια της γεωπολιτικής για να αντιληφθεί ότι μία σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι απλό περιφερειακό επεισόδιο. Και ότι από τα Στενά του Ορμούζ περνάει το 20% της διακίνησης του πετρελαίου διεθνώς, συνεπώς μια κρίση εκεί θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Αμερικανική πίεση στην Ευρώπη για τον Κάθετο Διάδρομο

Το LNG στην εξίσωση της ενέργειας

Ακόμη: Το γεωπολιτικό παζλ της Μεσογείου – Μιλούν και γράφουν Στ. Παπασταύρου, Έντι Ζεμενίδης, Μαρία Γαβουνέλη, Ιωάννης Σαρμάς

Στρατός Εθνοφρουρά: Κοινή εκπαίδευση Έλληνες στρατιώτες στο «μέτωπο» της Φλόριντα

Το «Β» αποκαλύπτει το παρασκήνιο της δρομολογούμενης συμφωνίας για την ένταξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο αμερικανικό «Πρόγραμμα Συνεργασίας Πολιτειών». Η «σφήνα» του Τενεσί

Επίθεση στην Τεχεράνη: Ο «επισπεύδων» Μπίμπι άνοιξε τον δρόμο στον Τραμπ

Η συνένταυξη Ντέιβιντ Ντεπτούλα

Πρώην αντιπτέραρχος αμερικανικής αεροπορίας, ειδικός στις σύγχρονες τακτικές πολέμου

The Wall Street Journal: Το μπούλινγκ του ύπνου – Εφιάλτης στον δρόμο για το κρεβάτι

Αυτήν την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: Το ετυμολογικό λεξικό του Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ 600 μολύβια και 10 ποιήματα» & BHMAgazino

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ιστορία των λέξεων, τόμος Α’ (Α-Γ)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας.

Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης.

Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους. Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ 600 μολύβια και 10 ποιήματα

Μια διαφορετική βιογραφική προσέγγιση της σπουδαίας Ελληνίδας ακαδημαϊκού, γραμμένη από τη δημοσιογράφο Άννα Γριμάνη. Το βιβλίο βασίζεται σε σειρά εκτενών συζητήσεων και σε μια επιλεκτική, ουσιαστική απεικόνιση γεγονότων που καθόρισαν την πορεία της. Μέσα από αφηγήσεις που ρέουν με δημοσιογραφική ακρίβεια αλλά και λογοτεχνική ευαισθησία, ξεδιπλώνονται τα καθοριστικά πρόσωπα, οι σταθμοί, οι δυσκολίες και οι υπερβάσεις μιας ζωής που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία. Ξεχωριστή θέση στην έκδοση κατέχουν τα μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο της. Στιγμές ιδιωτικές και δημόσιες, εικόνες που φωτίζουν εποχές, πρόσωπα και συναισθήματα. Στις σελίδες του βιβλίου, ανάμεσα στα κεφάλαια μιας συναρπαστικής πορείας, παρεμβάλλονται και δέκα ιδιόγραφα, ανέκδοτα ποιήματα της ίδιας — ποιήματα που αποτελούν ένα ακόμη προσωπικό της αποτύπωμα. Είναι η φωνή της: στοχαστική, διαυγής, βαθιά ανθρώπινη.

Νέο τέυχος ΒΗΜΑgazino: «Ινδία – Το πέρασμα στο Μέλλον» – Από «φτωχός συγγενής» σε αναδυόμενη υπερδύναμη

Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου, το BHMAGAZINO κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ και στρέφει το βλέμμα εκεί όπου ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα: στην Ινδία. Με κεντρικό θέμα «Ινδία – Το πέρασμα στο Μέλλον», το νέο τεύχος χαρτογραφεί τη διαδρομή μιας χώρας που από «φτωχός συγγενής» της παγκόσμιας οικονομίας μετατρέπεται σε αναδυόμενη υπερδύναμη, επανασχεδιάζοντας τον γεωπολιτικό χάρτη.

Στην Ελλάδα, η πολιτιστική αναγέννηση του κέντρου της πρωτεύουσας περνά μέσα από το όραμα της Χριστίνας Ανδρουλιδάκη. Η ιστορικός τέχνης και ιδιοκτήτρια της CAN Christina Androulidaki Gallery επανατοποθετεί τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στον αστικό πυρήνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναδιαμόρφωση του πολιτιστικού χάρτη της πόλης.

Το τεύχος εμβαθύνει ακόμη στο σκοτεινό σύμπαν του Jeffrey Epstein. «Η τάξη του Επστιν» εξετάζει τι συνέδεε πολιτικούς, εστεμμένους, επιχειρηματίες, νομπελίστες, επιστήμονες και καλλιτέχνες στο τεράστιο δίκτυο γνωριμιών του διαβόητου Αμερικανού παιδόφιλου, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσει τους μηχανισμούς ισχύος και σιωπής που προστάτευσαν επί χρόνια το περιβάλλον του.

Στο διεθνές προσκήνιο της μόδας, η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τον οίκο Di Petsa, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της στην London Fashion Week. Με έμπνευση από αρχαίους μύθους και σύγχρονες αφηγήσεις σωμάτων, δίνει υπόσταση σε μια θηλυκότητα ρευστή, δυναμική και βαθιά πολιτική.

Εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, το εμβληματικό του έργο, η Σαγράδα Φαμίλια, βαίνει προς ολοκλήρωση, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το BHMAGAZINO επιστρέφει στο όραμα του Καταλανού δημιουργού και στην αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα που συνεχίζει να συγκινεί.

Ο διεθνής χορευτής Σαρλ-Λουί Γιοσιγιάμα, από την Ιαπωνία και το Τέξας έως τη Ζυρίχη και την Αθήνα, μιλά για την καλλιτεχνική του ταυτότητα και την επιστροφή του στη «Λίμνη των Κύκνων», συναντώντας το όραμα του Κωνσταντίνου Ρήγου σε μια νέα ανάγνωση του κλασικού έργου.

Ο Κίμων Κουρής, πρωταγωνιστής της σειράς Οι Αθώοι στο MEGA, μιλά για την ευθύνη του ηθοποιού απέναντι στον ρόλο, αλλά και για τη διαδρομή του από την ελληνική μυθοπλασία έως τη διεθνή παραγωγή Tehran, που άνοιξε νέους ορίζοντες.

Στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, η Μαρία-Θάλεια Καρρά, συνιδρύτρια και διευθύντρια του Tavros, έχει δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό που ισορροπεί ανάμεσα σε artist-run space και μεγάλο ίδρυμα. Η Μαρίνα Βρανοπούλου, από τη γκαλερί Δύο Χωριά, οραματίζεται έναν χώρο-καταφύγιο και γέφυρα ανάμεσα σε γεωγραφίες και αφηγήσεις. Και η Έλενα Παπαδοπούλου, δημιουργός του Radio Athènes, επανασυστήνει την έννοια του ευέλικτου πολιτιστικού οργανισμού στο κέντρο της πόλης.

Στις σελίδες ταξιδιού, η Λισαβόνα αποκαλύπτεται ως ένας από τους πιο ζωντανούς και σταθερά ανερχόμενους διεθνείς προορισμούς, με βουτιές σε πολιτισμό, Ιστορία και γεύση. Στη Σεβίλλη, το νέο boutique ξενοδοχείο Casa Mia μετατρέπει τη διαμονή σε εμπειρία «σπιτικής» φιλοξενίας, παντρεύοντας την ανδαλουσιανή κληρονομιά με σύγχρονη οικειότητα.





Και από την Ιβηρική, στην καρδιά του Αργοσαρωνικού: το Χόλιγουντ επιστρέφει στην Ύδρα, με τον Μπραντ Πιτ να μεταφέρει τον παλμό των μεγάλων κινηματογραφικών σετ στο νησί, ξυπνώντας μνήμες από τις χρυσές δεκαετίες των διεθνών γυρισμάτων στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Μάικλ Σιν αναλαμβάνει τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του: επενδύει χρόνο, χρήματα και ενέργεια για να στηρίξει το Εθνικό Θέατρο της Ουαλίας, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν είναι μόνο σκηνή, αλλά και ευθύνη.

