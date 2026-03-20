Κίνηση στρατηγικής για να πετάξει το μπαλάκι στις χώρες που χρησιμοποιούν τα στενά του Ορμούζ ή μία ακόμα αλλαγή απόφασης. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρει νέα δεδομένα στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος από εκεί που μέχρι πριν από λίγες ώρες δήλωνε αποφασισμένος να φτάσει τον πόλεμο μέχρι τέλους και δεν ήθελε να ακούει για εκεχειρία, τώρα σε νέα του ανάρτηση τονίζει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Αφού πρώτα απαρίθμησε όσα έχουν πετύχει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, στο πεδίο, στη συνέχεια αναφέρεται στα στενά του Ορμούζ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πέρασμα θα πρέπει να φυλάσσεται από «χώρες που το χρησιμοποιούν και όχι από τις ΗΠΑ». Μάλιστα, επισημαίνει πως εάν «χρειαστεί θα βοηθήσουν οι ΗΠΑ», όμως είναι μια «εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές».

Όλα αυτά την ώρα που πληθαίνουν δημοσιεύματα τα οποία θέλουν τις ΗΠΑ να ετοιμάζουν χερσαία επίθεση για να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν: (1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς. (2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν. (3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων. (4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί. (5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων.

Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να ελέγχεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Τι προηγήθηκε

Λίγες ώρες νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αποκλείει κάθε «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν, καθώς συμπληρώνονται αύριο Σάββατο τρεις εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, απάντησε «έτσι νομίζω». Για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ ο Τραμπ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. «Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξαπολύονται πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να προσφέρει γρηγορότερα τη βοήθειά του.