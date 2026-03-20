Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε ξανά στο στόχαστρό του το ΝΑΤΟ και τα μέλη του. Ο αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως η συμμαχία θα ήταν μια «χάρτινη τίγρης» χωρίς τις ΗΠΑ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα μέλη του ΝΑΤΟ «δειλά» και επεσήμανε ότι θα θυμάται το γεγονός πως δεν βοήθησαν.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΓΡΗΣ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να εμποδίσουν την πυρηνική εξόπλιση του Ιράν. Τώρα που ο αγώνας αυτός έχει ΚΕΡΔΙΘΕΙ στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για τους ίδιους, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!» αναφέρει σε ανάρτησή του.